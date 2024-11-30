Hasil Macarthur FC vs Brisbane Roar di Liga Australia 2024-2025: Masuk Starter, Rafael Struick Cs Tertahan 4-4

SYDNEY - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rafael Struick dipercaya tampil sebagai starter oleh pelatih Ruben Zadkovich dalam laga Macarthur FC vs Brisbane Roar di laga lanjutan Liga Australia 2024-2025, pada Sabtu (30/11/2024) sore WIB. Bermain Campbelltown Sports Stadium, sayangnya Rafael Struick cs gagal menang lantaran tertahan 4-4.

Dalam laga itu, Rafael Struick bermain sejak menit pertama dan bahkan sempat terlibat langsung dalam proses gol pertama Brisbane Roar di menit kelima. Rafael Struick pun ditarik di menit 59 ketika skor tengah sama kuat 2-2.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Brisbane Roar berhasil membuka keran gol cepat pada menit ke-5 lewat gol Thomas Waddingham. Tak sampai disitu, Struick dan kolega sukses unggul 2-0 atas Macarthur pada menit ke-29 lewat gol yang kembali dicetak Waddingham.

Setelah itu, kedua tim bermain cukup sengit. Struick yang beroperasi di sektor sayap kiri kerap menebar ancaman kendati belum berbuah manis. Sampai akhirnya, di penghujung babak pertama Macarthur FC mampu memperkecil kedudukan menjadi 1-2 lewat gol Keasley Adamson di menit 44.

Usai turun minum, Struick masih dipercaya untuk beraksi di lapangan. Di sisi lain, Macarthur FC berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol Tomislav Uskok di menit ke-51. Setelah itu, Struick pun ditarik keluar pada menit ke-59.

Setelah pemain Timnas Indonesia itu ditarik keluar, Brisbane Roar kembali mampu memimpin 3-2 lewat gol bunuh diri Dino Arslanagic di menit ke-67. Tapi Macarthur FC kembali menyamakan kedudukan menjadi 3-3 lewat gol Daniel De Silva di menit 79.