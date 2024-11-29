Live iNews Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung Union Berlin vs Bayer Leverkusen di Bundesliga 2024-2025

BUNDESLIGA kembali menghadirkan pertandingan menarik di matchday ke-12, di mana besok malam, FC Union Berlin akan menjamu juara bertahan Bundesliga, Bayer Leverkusen, di Stadion An der Alten Försterei, Berlin. Laga ini menjadi momentum penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen Bundesliga.

Union Berlin kini berada di peringkat ke-10 dengan total raihan 16 poin. Tim yang berjuluk Die Eisernen ini datang dengan catatan yang kurang menggembirakan. Dalam Lima pertandingan sebelumnya, mereka hanya mampu meraih dua hasil imbang dan tiga kekalahan.

Pekan lalu, mereka harus menyerah 0-1 dari Wolfsburg, memperpanjang rekor tanpa kemenangan di Bundesliga. Tim besutan Urs Fischer saat ini berada di papan bawah klasemen, dan kemenangan melawan Leverkusen akan menjadi langkah besar untuk keluar dari zona krisis.

Sementara itu, Bayer Leverkusen kini berada di peringkat empat besar Bundesliga. Die Werkself ini mengandalkan lini serang yang tajam dengan Florian Wirtz dan Victor Boniface sebagai motor serangan.

Kreativitas Wirtz di lini tengah serta kemampuan Boniface dalam mencetak gol membuat mereka menjadi ancaman serius bagi pertahanan Union. Tim asuhan Xabi Alonso ini kemungkinan akan menerapkan strategi menyerang untuk mendominasi permainan.

Pertemuan ini menjadi kesempatan besar bagi Union Berlin untuk mematahkan tren buruk mereka. Namun, menghadapi Leverkusen yang sedang berada di puncak permainan bukanlah tugas mudah.