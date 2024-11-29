Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live iNews Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung Union Berlin vs Bayer Leverkusen di Bundesliga 2024-2025

Karina Astawidara , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |19:35 WIB
Live iNews Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung Union Berlin vs Bayer Leverkusen di Bundesliga 2024-2025
Simak jadwal siaran langsung Union Berlin vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman 2024-2025 (Foto: MNC Media)
A
A
A

BUNDESLIGA kembali menghadirkan pertandingan menarik di matchday ke-12, di mana besok malam, FC Union Berlin akan menjamu juara bertahan Bundesliga, Bayer Leverkusen, di Stadion An der Alten Försterei, Berlin. Laga ini menjadi momentum penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen Bundesliga.

Union Berlin kini berada di peringkat ke-10 dengan total raihan 16 poin. Tim yang berjuluk Die Eisernen ini datang dengan catatan yang kurang menggembirakan. Dalam Lima pertandingan sebelumnya, mereka hanya mampu meraih dua hasil imbang dan tiga kekalahan.

Bayer Leverkusen vs Heidenheim (Foto: X/@bayer04_en)

Pekan lalu, mereka harus menyerah 0-1 dari Wolfsburg, memperpanjang rekor tanpa kemenangan di Bundesliga. Tim besutan Urs Fischer saat ini berada di papan bawah klasemen, dan kemenangan melawan Leverkusen akan menjadi langkah besar untuk keluar dari zona krisis.

Sementara itu, Bayer Leverkusen kini berada di peringkat empat besar Bundesliga. Die Werkself ini mengandalkan lini serang yang tajam dengan Florian Wirtz dan Victor Boniface sebagai motor serangan.

Kreativitas Wirtz di lini tengah serta kemampuan Boniface dalam mencetak gol membuat mereka menjadi ancaman serius bagi pertahanan Union. Tim asuhan Xabi Alonso ini kemungkinan akan menerapkan strategi menyerang untuk mendominasi permainan.

Pertemuan ini menjadi kesempatan besar bagi Union Berlin untuk mematahkan tren buruk mereka. Namun, menghadapi Leverkusen yang sedang berada di puncak permainan bukanlah tugas mudah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
