HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segera Bergulir, Tiket 3Second Futsal Super Cup 2024 Sudah Mulai Dijual Online, Ini Linknya!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |19:10 WIB
Segera Bergulir, Tiket 3Second Futsal Super Cup 2024 Sudah Mulai Dijual Online, Ini Linknya!
Tiket 3Second Futsal Super Cup 2024 sudah mulai dijual. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Tiket turnamen futsal 3Second Futsal Super Cup 2024 sudah mulai dijual online. Ajang ini sendiri akan berlangsung di GOR Bung Karno, Sukoharjo, pada 13-15 Desember 2024.

Ya, Federasi Futsal Indonesia (FFI) terus melakukan berbagai terobosan guna menyambut PFL (Pro Futsal League) 2025. Salah satunya dengan menggelar ajang 3Second Futsal Super Cup 2024.

Ilustrasi Futsal

Guna mensukseskan gelaran tersebut, FFI secara resmi akan meluncurkan website PFL Indonesia. Website resmi ini akan menjadi rumah bagi semua informasi terkait dengan gelaran PFL 2024-2025.

Tak hanya itu, di fase awal, website ini akan menjadi kanal resmi layanan penjualan tiket secara daring atau online untuk pelaksanaan 3Second Futsal Super Cup 2024. Pembelian tiket sudah bisa dilakukan melalui website resmi.

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael V Sianipar, turut menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan 3Second. Aapalgi, adanya terobosan pembelian tiket melalui website resmi PFL.

"Inovasi ini merupakan terobosan yang dilakukan FFI guna memberikan kenyamanan kepada pencinta futsal Indonesia. Semua informasi hingga pembelian tiket bisa diakses melalui satu laman resmi," terang Michael.

Bendahara Umum FFI, Rorian Pratyaksa, mengatakan dengan terobosan yang ada, FFI juga siap untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Utamanya, kerja sama ini dilakukan guna mengembangkan industri futsal Indonesia ke depan.

"Tidak bisa kami berjalan sendiri dalam mengembangkan futsal Indonesia. Federasi secara terbuka juga siap melakukan kerja sama dengan berbagai pihak," ucap Michael.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
