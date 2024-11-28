Advertisement
LIGA CHAMPION

5 Penyebab Real Madrid Kalah 0-2 dari Liverpool di Liga Champions 2024-2025, Nomor 1 Gara-Gara Kylian Mbappe

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |06:58 WIB
5 Penyebab Real Madrid Kalah 0-2 dari Liverpool di Liga Champions 2024-2025, Nomor 1 Gara-Gara Kylian Mbappe
Caoimhin Kelleher berhasil gagalkan penalti Kylian Mbappe di laga Liverpool vs Real Madrid. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
ADA 5 penyebab Real Madrid kalah 0-2 dari Liverpool di Liga Champions 2024-2025 yang menarik untuk dibahas. Sebab gara-gara sejumlah hal yang akan dibahas di artikel ini, Madrid lagi-lagi menelan kekalahan dan kian terpuruk di Liga Champions musim ini.

Bermain di Stadion Anfield, Liverpool, Inggris pada Kamis (28/11/2024), Madrid kalah gara-gara dua gol dari Alexis Mac Allister (52’) dan Cody Gakpo (76’). Kekalahan itu membuat Madrid terpuruk di peringkat 24 dengan 6 poin, sementara Liverpool justru makin mantap di puncak klasemen dengan 15 poin.

Lantas apa yang membuat Madrid kalah dengan skor dua gol tanpa balas?

Berikut 5 Penyebab Real Madrid Kalah 0-2 dari Liverpool di Liga Champions 2024-2025:

5. Vinicius Junior dan Rodrygo Goes Absen

Vinicius Junior

Tak dapat dipungkiri kehadiran Vinicius Junior dan Rodrygo Goes sangat dibutuhkan oleh Madrid. Sayangnya kedua pemain asal Brasil itu justru absen ketika Madrid menghadapi laga berat melawan Liverpool.

Vini dan Rodrygo absen lantaran mengalami cedera. Tanpa kedua pemain itu, Kylian Mbappe Brahim Diaz tak bisa berbuat banyak hingga gagal mencetak gol.

4. Liverpool Tampil Dominan

Liverpool vs Real Madrid

Menurut Mac Allister, Liverpool menang karena berhasil mendominasi permainan. Mereka sukses membuat Madrid tak bisa berbuat banyak usai mencatatkan 60 persen lebih penguasaan bola, 615 operen dengan tingkat akurasi sampai 91 persen, dan menciptakan 17 peluang.

“Yang terpenting adalah kami menang dengan cara yang sangat baik, kami mendominasi permainan dan kami pantas mendapatkannya,” ujar Mac Allister, dikutip dari laman resmi UEFA.

