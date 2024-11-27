Jong FC Utrecht Tahan Excelsior 0-0, Ivar Jenner Catatkan Statistik Menarik

UTRECHT - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ivar Jenner berhasil mencatatkan statistik menarik saat membantu Jong FC Utrecht menahan Excelsior 0-0. Jenner bermain selama 90 menit penuh ketika berhasil membuat tim pemuncak klasemen Liga 2 Belanda 2024-2025 itu gagal mengalahkan tim muda FC Utrecht tersebut.

Ya, Jong FC Utrecht berhasil mencuri poin dari pemuncak klasemen Excelsior 0-0 di pekan ke-16 Liga 2 Belanda 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Training Complex Zouldenbalch, Utrecht, Belanda pada Rabu (27/11/2024) dini hari WIB.

BACA JUGA: Ivar Jenner Minta Timnas Indonesia Pertahankan Performa demi Lolos Piala Dunia 2026

Jong FC Utrecht yang bertindak sebagai tuan rumah bermain beringas sejak awal pertandingan. Namun sayang, tak ada gol tercipta hingga laga dinyatakan selesai.

Ini merupakan keenam kalinya Jong FC Utrecht meraih hasil imbang di Liga 2 Belanda. Meski begitu, hasil ini tak mengubah peringkat mereka di posisi ke-19 klasemen sementara.

Ivar Jenner bermain penuh dalam pertandingan tersebut. Dipercaya sebagai gelandang bertahan, Ivar membukukan statistik solid sepanjang laga.

Menurut Sofascore, pemain berusia 20 tahun itu sukses mencatatkan dua intersep, satu tekel, dan satu sapuan krusial. Ivar juga menorehkan empat kemenangan dari 10 duel kontra pemain lawan.