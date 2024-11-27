Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Prediksi Skor Aston Villa vs Juventus di Liga Champions 2024-2025: Laga Pelampiasan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |11:07 WIB
Berikut prediksi skor Aston Villa vs Juventus di Liga Champions 2024-2025 (Foto: X/@AVFCOfficial)
BIRMINGHAM – Prediksi skor Aston Villa vs Juventus di Liga Champions 2024-2025 akan dibahas Okezone. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Villa Park, Birmingham, Inggris, Kamis 28 November 2024 pukul 03.00 WIB.

Pertandingan Aston Villa vs Juventus secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini

Juventus

Kedua kesebelasan memasuki laga ini dengan nasib serupa. Aston Villa ditahan Crystal Palace 2-2 sedangkan Juventus diimbangi AC Milan 0-0.

Villa sendiri sudah tidak menang sejak 23 Oktober 2024. Pasukan Unai Emery tengah menjalani tren negatif sehingga amat butuh tiga poin untuk mendongkrak moral.

Di sisi lain, Juventus masih belum konsisten di bawah asuhan Thiago Motta. Bianconeri bisa tampil bagus di satu laga tetapi kemudian menurun jauh pada pertandingan berikutnya.

Maka dari itu, laga Aston Villa vs Juventus ini bisa jadi momentum kebangkitan buat kedua kesebelasan. Khusus bagi The Villans, kekalahan akan membuat kursi Emery semakin bergoyang.

Fokus pelatih asal Spanyol itu bisa jadi semakin terpecah lantaran akhir pekan ini akan menyambangi markas Chelsea. Sedangkan, Juventus bisa sedikit tenang karena hanya menghadapi Lecce.

Halaman:
1 2
      
