Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ragnar Oratmangoen Bicara Peluang Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026: Sangat Bagus

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |00:07 WIB
Ragnar Oratmangoen Bicara Peluang Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026: Sangat Bagus
Ragnar Oratmangoen yakin kans Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026 cukup terbuka (Foto: MPI/Isra Triansyah)
A
A
A

RAGNAR Oratmangoen berbicara soal peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurutnya, kesempatan saat ini sangat bagus usai mengaalahkan Timnas Arab Saudi.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Timnas Indonesia menang 2-0 atas Timnas Arab Saudi berkat Marselino Ferdinan (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di Grup C putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kemenangan ini sekaligus membuat asa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Meski persaingan sengit, Skuad Garuda saat ini duduk di posisi tiga dengan mengoleksi enam poin, hasil dari satu kemenangan, tiga imbang, dan dua kekalahan.

Terkait peluang lolos, Ragnar optimistis. Namun, pemain FC Dender itu mengingatkan kepada rekan setimnya untuk fokus melanjutkan tren positif ini di empat laga sisa Grup C.

“Tentu saja, kami mempunyai peluang yang sangat bagus tapi seperti yang saya katakan, tiga poin ini sangat penting,” kata Ragnar, dikutip Sabtu (23/11/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186683/timnas_iran-JRXf_large.jpg
Iran Boikot Drawing Piala Dunia 2026 Gara-Gara AS Tolak Visa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185958/cristiano_ronaldo_mendapat_kabar_baik_usai_sanksi_fifa_ditangguhkan-bQO6_large.jpg
Sanksi FIFA Ditangguhkan, Cristiano Ronaldo Bisa Bela Timnas Portugal di Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185927/fifa_mengumumkan_daftar_pot_drawing_piala_dunia_2026-lW4X_large.jpg
FIFA Umumkan Daftar Pot Drawing Piala Dunia 2026: Argentina dan Inggris Unggulan, Jepang Bisa Jumpa Brasil!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185727/berikut_lima_negara_dengan_jumlah_populasi_paling_kecil_yang_menembus_piala_dunia_2026-S1iN_large.jpg
5 Negara dengan Jumlah Populasi Paling Kecil Tembus Piala Dunia 2026, Nomor 1 Curacao!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/51/1649551/daftar-wakil-indonesia-di-malaysia-open-2026-debut-super-1000-raymondjoaquin-noz.webp
Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2026: Debut Super 1000 Raymond/Joaquin
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/29/fajar_alfian.jpg
Resmi Menikah! Momen Haru Fajar Alfian dan Firly Assyifa di Bandung Bikin Publik Terpukau
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement