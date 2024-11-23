Ragnar Oratmangoen Bicara Peluang Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026: Sangat Bagus

Ragnar Oratmangoen yakin kans Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026 cukup terbuka (Foto: MPI/Isra Triansyah)

RAGNAR Oratmangoen berbicara soal peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurutnya, kesempatan saat ini sangat bagus usai mengaalahkan Timnas Arab Saudi.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di Grup C putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kemenangan ini sekaligus membuat asa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Meski persaingan sengit, Skuad Garuda saat ini duduk di posisi tiga dengan mengoleksi enam poin, hasil dari satu kemenangan, tiga imbang, dan dua kekalahan.

Terkait peluang lolos, Ragnar optimistis. Namun, pemain FC Dender itu mengingatkan kepada rekan setimnya untuk fokus melanjutkan tren positif ini di empat laga sisa Grup C.

“Tentu saja, kami mempunyai peluang yang sangat bagus tapi seperti yang saya katakan, tiga poin ini sangat penting,” kata Ragnar, dikutip Sabtu (23/11/2024).