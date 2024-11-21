Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Omongan Mantan Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini soal Marselino Ferdinan yang Terbukti Benar

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |14:31 WIB
Ini Omongan Mantan Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini soal Marselino Ferdinan yang Terbukti Benar
Marselino Ferdinan kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

INI omongan mantan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, soal Marselino Ferdinan yang terbukti besar. Mancini ternyata pernah memberi sorotan lebih kepada Marselino karena dianggapnya sebagai pemain menonjol di Timnas Indonesia.

Diketahui, Marselino Ferdinan baru saja jadi pahlawan Timnas Indonesia dalam mengalahkan Arab Saudi di matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kala itu, Marselino yang mencetak brace alias 2 gol berhasil membawa Timnas Indonesia menang dengan skor 2-0.

Marselino Ferdinan

Duel seru itu tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 19 November 2024 malam WIB. Gol pertama Marselino tercipta di babak pertama pada menit ke-32. Kemudian, dia menggandakan keunggulan skuad Garuda lewat golnya pada menit ke-57.

Usai laga, Marselino banjir pujian. Sebab, aksi ciamiknya bisa membawa skuad Garuda mengalahkan tim sekuat Arab Saudi. Kontribusi besarnya membawa Timnas Indonesia menang pun telah menjaga asa skuad Garuda lolos putaran final Piala Dunia 2026.

Ternyata, jauh sebelum Marselino tampil moncer bersama Timnas Indonesia pada Selasa malam, eks pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, sudah pernah memprediksi bahwa Marselino adalah pemain tangguh. Dia bahkan menaruh waspada lebih kepada sang pemain jika tim asuhannya harus berhadapan.

Hal itu tepatnya diutarakan Roberto Mancini kala menyaksikan laga Timnas Indonesia U-23 vs Irak U-23 di perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024. Saat itu, Marselino turut memperkuat Timnas Indonesia U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186230/juan_manuel_lillo_bisa_dijajal_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_juanmanuellillo-q4cx_large.jpg
5 Pelatih asal Spanyol yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Qatar Juara Piala Asia 2019!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186213/luis_milla_diminta_kembali_menangani_timnas_indonesia_luismillacoach-c6AG_large.jpg
3 Negara Asal Calon Pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla Comeback atau Giovanni Van Bronckhorst?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186207/shin_tae_yong_bersama_nova_arianto-ViHf_large.jpg
PSSI Ungkap Syarat yang Wajib Dimiliki Calon Pelatih Timnas Indonesia, Bawa-Bawa Shin Tae-yong!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648717/pssi-mulai-seleksi-kandidat-pelatih-baru-timnas-indonesia-rampung-pekan-ini-dua.webp
PSSI Mulai Seleksi Kandidat Pelatih Baru Timnas Indonesia, Rampung Pekan Ini
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/12/02/timnas_kamboja_foto_instagram_at_ffc_official_ig.jpg
Terungkap! Ini Alasan Sebenarnya Timnas Kamboja Mundur dari SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement