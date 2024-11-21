Ini Omongan Mantan Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini soal Marselino Ferdinan yang Terbukti Benar

INI omongan mantan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, soal Marselino Ferdinan yang terbukti besar. Mancini ternyata pernah memberi sorotan lebih kepada Marselino karena dianggapnya sebagai pemain menonjol di Timnas Indonesia.

Diketahui, Marselino Ferdinan baru saja jadi pahlawan Timnas Indonesia dalam mengalahkan Arab Saudi di matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kala itu, Marselino yang mencetak brace alias 2 gol berhasil membawa Timnas Indonesia menang dengan skor 2-0.

Duel seru itu tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 19 November 2024 malam WIB. Gol pertama Marselino tercipta di babak pertama pada menit ke-32. Kemudian, dia menggandakan keunggulan skuad Garuda lewat golnya pada menit ke-57.

Usai laga, Marselino banjir pujian. Sebab, aksi ciamiknya bisa membawa skuad Garuda mengalahkan tim sekuat Arab Saudi. Kontribusi besarnya membawa Timnas Indonesia menang pun telah menjaga asa skuad Garuda lolos putaran final Piala Dunia 2026.

Ternyata, jauh sebelum Marselino tampil moncer bersama Timnas Indonesia pada Selasa malam, eks pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, sudah pernah memprediksi bahwa Marselino adalah pemain tangguh. Dia bahkan menaruh waspada lebih kepada sang pemain jika tim asuhannya harus berhadapan.

Hal itu tepatnya diutarakan Roberto Mancini kala menyaksikan laga Timnas Indonesia U-23 vs Irak U-23 di perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024. Saat itu, Marselino turut memperkuat Timnas Indonesia U-23.