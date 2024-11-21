Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Menyentuh Asisten Shin Tae-yong ke Suporter Timnas Indonesia: Tetap Bersabar untuk Mengawal Prosesnya

Pesan Menyentuh Asisten Shin Tae-yong ke Suporter Timnas Indonesia: Tetap Bersabar untuk Mengawal Prosesnya
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
JAKARTA – Asisten Shin Tae-yong dalam melatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, memberi pesan menyentuh kepada suporter Timnas Indonesia. Dia meminta para suporter tetap bersabar untuk mengawal setiap proses yang akan dilalui Timnas Indonesia.

Hal ini disampaikan usai Timnas Indonesia berhasil kalahkan Arab Saudi 2-0 pada matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2024. Ini menjadi kemenangan perdana bagi Skuad Garuda dalam lima laga sebelumnya.

Timnas Indonesia

Bahkan di matchday kelima, Timnas Indonesia dihajar Jepang dengan skor telak 0-4. Usai laga itu, kritikan demi kritikan pun sempat diberikan oleh warganet.

Pasalnya, harapan masyarakat sudah meningkat seiring bertambahnya kualitas skuad Timnas Indonesia. Seperti kita ketahui, kedalaman skuad sekarang dihuni banyak pemain anyar seperti Kevin Diks, Mees Hilgers, Maarten Paes, hingga Ragnar Oratmangoen.

Kendati begitu, Nova menyampaikan kepada para suporter untuk percaya pada proses yang saat ini sedang dibangun oleh pelatih Shin Tae-yong. Dia sadar kalau Timnas Indonesia masih banyak yang perlu dibenahi. Meski begitu, Nova turut mengingatkan bahwa membentuk skuad yang kuat tidak bisa dalam kurun waktu singkat 1 sampai 2 tahun.

“Tetap bersabar untuk mengawal prosesnya, sekali lagi kami bersama Head Coach kami Shin Tae-yong sedang dalam proses membangun Tim Nasional yang kuat ke depannya dan itu tidak bisa 1 atau 2 tahun karena dalam membangun chemistry antar pemain membutuhkan waktu,” tulis Nova dalam akun Instagram, Kamis (21/11/2024).

