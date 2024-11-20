Ragnar Oratmangoen Petik Pelajaran Penting dari Kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi

Ragnar Oratmangoen memetik pelajaran penting dari kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – Ragnar Oratmangoen mengaku memetik pelajaran penting dari kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Arab Saudi. Pertandingan tersebut telah membuktikan satu nilai positif Skuad Garuda.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ragnar mengatakan sebuah pembelajaran dalam laga itu adalah Timnas Indonesia mampu menjadi sebuah tim yang tangguh saat melawan kesebelasan yang lebih berkualitas. Alhasil, mereka mampu meraih kemenangan atas tim asal tim asal Timur Tengah itu.

"Kami belajar tentang kerja keras sebagai tim,” kata Ragnar di mixed zone SUGBK, Jakarta, dikutip Rabu (20/11/2024).

“Kami punya banyak peluang bagus dan harus mencetak gol," imbuh pemain FCV Dender itu.