SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Timnas Indonesia Patahkan Prediksi Media Inggris Usai Bungkam Arab Saudi 2-0 di SUGBK

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |17:16 WIB
Kisah Timnas Indonesia Patahkan Prediksi Media Inggris Usai Bungkam Arab Saudi 2-0 di SUGBK
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
KISAH Timnas Indonesia patahkan prediksi media Inggris usai bungkam Timnas Arab Saudi 2-0 di SUGBK menarik diulas. Sebelum laga, media kawakan asal Inggris, Sports Mole, meyakini skuad Garuda bakal kalah.

Sports Mole dengan berbagai analisisnya memprediksi Timnas Indonesia akan menelan kekalahan tipis 0-1. Ramalan Sports Mole didasari pada performa kedua tim dalam beberapa laga terakhir.

Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi

“Meskipun tim tamu (Arab Saudi) mengalami kesulitan dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir, tuan rumah (Indonesia) belum pernah memenangkan satu pertandingan pun di Grup C, sehingga kami yakin Arab Saudi akan memenangkan pertandingan ini,” tulis Sports Mole dua hari sebelum pertandingan, dikutip pada Rabu (20/11/2024).

Namun, ramalan Sports Mole yang seringkali akurat dipatahkan dengan hebat oleh Timnas Indonesia. Dua gol Marselino Ferdinan membungkam Arab Saudi sekaligus mengejutkan kancah sepakbola dunia.

Timnas Indonesia sukses menumbangkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa 19 November 2024 malam WIB. Sepasang gol untuk Skuad Garuda dicetak oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’).

Halaman:
1 2
      
