Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Putri Indonesia vs Filipina, Live di MNCTV!

Simak jadwal siaran langsung Timnas Futsal Putri Indonesia di ASEAN Womens Futsal Championship 2024 (Foto: MNCTV)

TIMNAS Futsal Putri Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Futsal Putri Myanmar dengan skor telak 7-0 di laga ketiga ASEAN Womens Futsal Championship 2024. Tujuh gol Srikandi Indonesia dicetak oleh Fitri Sundari, Alya Ananda, Fitri Rosdiana (dua gol), Ikeu Rosita, Dinar Kartika, Agnes Matulapelwa.

Dengan hasil ini, Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil mengamankan satu tempat di perebutan posisi ketiga di turnamen ASEAN Womens Futsal Championship 2024.

Hari ini, MNCTV menayangkan secara langsung laga terakhir ASEAN Futsal Championship 2024, Timnas Futsal Putri Indonesia menghadapi tuan rumah Timnas Futsal Putri Filipina pada Rabu, 20 November 2024, pukul 18.00 WIB.

Untuk seluruh pertandingan ASEAN Futsal Championship 2024 juga dapat disaksikan di Soccerchannel, Sportstars 2, Vision+, dan RCTI+.

Jangan lewatkan dan saksikan perjuangan timnas futsal putri Indonesia di ajang ASEAN Womens Futsal Championship 2024 pada 16-22 November 2024 hanya di MNCTV Selalu di Hati.

(Wikanto Arungbudoyo)