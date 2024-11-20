Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Putri Indonesia vs Filipina, Live di MNCTV!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |14:43 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Putri Indonesia vs Filipina, Live di MNCTV!
Simak jadwal siaran langsung Timnas Futsal Putri Indonesia di ASEAN Womens Futsal Championship 2024 (Foto: MNCTV)
A
A
A

TIMNAS Futsal Putri Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Futsal Putri Myanmar dengan skor telak 7-0 di laga ketiga ASEAN Womens Futsal Championship 2024. Tujuh gol Srikandi Indonesia dicetak oleh Fitri Sundari, Alya Ananda, Fitri Rosdiana (dua gol), Ikeu Rosita, Dinar Kartika, Agnes Matulapelwa.

Dengan hasil ini, Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil mengamankan satu tempat di perebutan posisi ketiga di turnamen ASEAN Womens Futsal Championship 2024.

Timnas Futsal Putri Indonesia vs Timnas Futsal Putri Vietnam (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

Hari ini, MNCTV menayangkan secara langsung laga terakhir ASEAN Futsal Championship 2024, Timnas Futsal Putri Indonesia menghadapi tuan rumah Timnas Futsal Putri Filipina pada Rabu, 20 November 2024, pukul 18.00 WIB.

Untuk seluruh pertandingan ASEAN Futsal Championship 2024 juga dapat disaksikan di Soccerchannel, Sportstars 2, Vision+, dan RCTI+.

Jangan lewatkan dan saksikan perjuangan timnas futsal putri Indonesia di ajang ASEAN Womens Futsal Championship 2024 pada 16-22 November 2024 hanya di MNCTV Selalu di Hati.

(Wikanto Arungbudoyo)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183753/pontianak_jadi_tuan_rumah_futsal_nation_cup_2026-t98V_large.jpg
Resmi! Pontianak Jadi Tuan Rumah Futsal Nation Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180729/timnas_futsal_indonesia_memimpin_1_0_atas_timnas_futsal_australia_di_babak_pertama-T7xw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Australia: Skuad Garuda Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176515/timnas_futsal_indonesia-jyp7_large.jpg
Daftar Harga Tiket Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Laga Uji Coba: Paling Murah Rp50 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173103/cosmo_jne_fc_juara_futsal_super_cup_2025_usai_mengalahkan_fafage_banua_3_2_di_babak_final-pvBx_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Cosmo JNE Juara Usai Kalahkan Fafage Banua 3-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648685/kata-para-juara-usai-memenangkan-turnamen-biliar-mnc-sports-competition-2025-tsb.webp
Kata Para Juara Usai Memenangkan Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/rachel_allessya_rosefebi_setianingrum_juara.jpg
Rachel/Febi Ngotot Tak Dipisah usai Juara Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement