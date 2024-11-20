Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Lawan Australia karena Ada Ole Romeny hingga Kevin Diks?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |07:00 WIB
Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Lawan Australia karena Ada Ole Romeny hingga Kevin Diks?
Timnas Indonesia akan naik ke posisi 2 klasemen Grup C jika menang melawan Australia. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia naik ke posisi 2 klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar melawan Australia pada 20 Maret 2025 karena ada Ole Romeny hingga Kevin Diks? Saat ini setelah melewati enam pertandingan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Melihat tipisnya jarak dengan Australia, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka.

Momen Marselino Ferdinan bobol gawang Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Momen Marselino Ferdinan bobol gawang Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Terlebih, masih ada empat laga yang dapat dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk meraih poin sebanyak-banyak. Sebut saja tandang ke markas Australia (20 Maret 2025), menjamu Bahrain (25 Maret 2025), kedatangan China (5 Juni 2025) dan terbang ke kandang Jepang (10 Juni 2025).

Melihat jadwal laga di atas, pertandingan terdekat Timnas Indonesia adalah tandang ke markas Australia. Secara ranking FIFA, Australia dan Timnas Indonesia bak bumi dan langit.

Skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- kini menempati peringkat 25 dunia, berbanding jauh dengan Timnas Indonesia yang berada di posisi 127 dunia. Namun, secara kekuatan di lapangan, Timnas Indonesia tidak kalah dari Australia.

Terlebih performa Australia sedang tidak baik-baik saja. Dalam tiga laga terkini, skuad asuhan Tony Popovic gagal meraih kemenangan. Berturut-turut, Jackson Irvine dan kawan-kawan hanya bermain 1-1 dengan Jepang, ditahan Arab Saudi 0-0 dan bermain 2-2 dengan tuan rumah Bahrain.

Halaman:
1 2
      

