HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Lengkap Matchday Keenam Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Korea Selatan, Iran, dan Jepang Masih Tak Terkalahkan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |05:55 WIB
Hasil Lengkap Matchday Keenam Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Korea Selatan, Iran, dan Jepang Masih Tak Terkalahkan
Timnas Jepang masih tak terkalahkan di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/doanritsu)
A
A
A

HASIL lengkap matchday keenam babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menarik untuk diketahui. Dalam laga keenam itu, sejauh ini ada tiga tim yang tercatat belum terkalahkan, yakni Timnas Iran, Korea Selatan, dan Jepang.

Ketiga tim itu pun kini memimpin grup mereka masing-masing. Seperti Iran, kini makin mantap berada di urutan pertama dengan 16 poin usai kemenangan tipis atas Kirgistan.

Berkat kemenangan 3-2 atas Kirgistan itu, setidaknya Iran sudah berhasil mengamankan posisi empat besar. Tentu peluang terbesarnya adalah mereka bisa finis dua besar dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026.

Iran kini unggul tiga angka dari Uzbekistan yang menempati urutan kedua. Beralih ke Grup B, Timnas Korea Selatan masih memimpin klasemen meski ditahan Palestina 1-1.

Timnas Korea Selatan

Tambahan satu poin itu membuat Korea Selatan berada di urutan pertama di Grup B, dengan mengoleksi 14 angka. Meski memimpin Grup B, Korea Selatan yang belum terkalahkan itu masih belum bisa mengamankan posisi empat besar.

Hal itu membuktikan persaingan di Grup B sangat ketat. Lalu terakhir ada Grup C yang sebenarnya lebih ketat dari dua gup sebelumnya.

