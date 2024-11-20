Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Timnas Bahrain vs Australia: Timnas Indonesia di Papan Atas!

Timnas Indonesia duduk di posisi 3 klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

KLASEMEN sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar laga Timnas Bahrain vs Australia akan diulas Okezone. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Bahrain National Stadium pada Rabu (20/11/2024) dini hari WIB, skor sama kuat 2-2.

Timnas Australia membuka keunggulan via aksi Kusini Yengi ketika laga belum genap satu menit. Skor 1-0 untuk keunggulan skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- bertahan hingga babak pertama usai.

(Mahdi Abduljabbar bikin Bahrain unggul 2-1 atas Australia. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

Di babak kedua, Timnas Bahrain yang bermain di kandang sendiri meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya positif, hanya dalam dua menit, Timnas Bahrain berbalik unggul menjadi 2-1 lewat gol-gol yang dicetak Mahdi Abduljabbar di menit 75 dan 77!

Sayangnya, keunggulan tuan rumah tidak bertahan hingga pertandingan berakhir. Ketika laga diprediksi berakhir 2-1 untuk kemenangan Bahrain, Australia berhasil menyamakan kedudukan.

Memanfaatkan kemelut di muka gawang Bahrain, Kusini Yengi lagi-lagi mencetak gol sehingga skor sama kuat 2-2. Skor 2-2 ini bertahan hingga laga usai.

Setelah seluruh tim penghuni Grup C melakoni enam pertandingan, Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 16 angka. Skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- hanya membutuhkan satu kemenangan lagi dari empat laga tersisa untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.