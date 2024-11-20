Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Timnas Bahrain vs Australia: Timnas Indonesia di Papan Atas!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |03:49 WIB
Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Timnas Bahrain vs Australia: Timnas Indonesia di Papan Atas!
Timnas Indonesia duduk di posisi 3 klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar laga Timnas Bahrain vs Australia akan diulas Okezone. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Bahrain National Stadium pada Rabu (20/11/2024) dini hari WIB, skor sama kuat 2-2.

Timnas Australia membuka keunggulan via aksi Kusini Yengi ketika laga belum genap satu menit. Skor 1-0 untuk keunggulan skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- bertahan hingga babak pertama usai.

Mahdi Abduljabbar bikin Bahrain unggul 2-1 atas Australia. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

(Mahdi Abduljabbar bikin Bahrain unggul 2-1 atas Australia. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

Di babak kedua, Timnas Bahrain yang bermain di kandang sendiri meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya positif, hanya dalam dua menit, Timnas Bahrain berbalik unggul menjadi 2-1 lewat gol-gol yang dicetak Mahdi Abduljabbar di menit 75 dan 77!

Sayangnya, keunggulan tuan rumah tidak bertahan hingga pertandingan berakhir. Ketika laga diprediksi berakhir 2-1 untuk kemenangan Bahrain, Australia berhasil menyamakan kedudukan.

Memanfaatkan kemelut di muka gawang Bahrain, Kusini Yengi lagi-lagi mencetak gol sehingga skor sama kuat 2-2. Skor 2-2 ini bertahan hingga laga usai.

Setelah seluruh tim penghuni Grup C melakoni enam pertandingan, Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 16 angka. Skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- hanya membutuhkan satu kemenangan lagi dari empat laga tersisa untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186174/sumardji-YGWA_large.jpg
Exco PSSI Terbang ke Eropa untuk Wawancara Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Sumardji: Nama-namaya Masih Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186155/giovanni_van_bronckhorst_calon_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivbronckhorst-hMJ0_large.jpg
PSSI: Calon Pelatih Timnas Indonesia Ada yang dari Belanda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186050/giovanni_van_bronckhorst-Tbz6_large.jpg
Media Vietnam Heboh Giovanni van Bronckhorst Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia, Sebut Ada Peluang Tinggalkan Liverpool
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185970/calon_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst_memiliki_gaji_fantastis_saat_melatih_besikitas_giovannivbronckhorst-TpqI_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/50/1648391/resmi-oleksandr-usyk-lawan-pemenang-duel-jared-anderson-vs-frank-sanchez-drd.webp
Resmi! Oleksandr Usyk Lawan Pemenang Duel Jared Anderson vs Frank Sanchez
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/turnamen_biliar_mnc_2.jpeg
MNC Televisi Network dan MNC University Juara MNC Sports Competition 2025 Cabor Biliar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement