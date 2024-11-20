Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Noa Leatomu Ikut Dipanggil, Ini Daftar 26 Pemain Timnas Putri Indonesia untuk Piala AFF Putri 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |01:10 WIB
Timnas Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
DAFTAR 26 pemain Timnas Putri Indonesia untuk Piala AFF Putri 2024 sudah dirilis. Salah satunya ada pemain naturalisasi anyar, yakni Noa Leatomu.

Timnas Putri Indonesia akan mentas di Piala AFF Putri 2024. Turnamen itu akan berlangsung di Vientiane, Laos pada 23 November sampai dengan 5 Desember 2024.

Noa Leatomu

Garuda Pertiwi akan tergabung dalam Grup B bersama Kamboja dan Malaysia. Sedangkan, Grup A diisi oleh tuan rumah Laos, Singapura, dan Timor Leste.

Sebanyak 26 pemain resmi dipanggil pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki untuk turnamen itu. Diantara nama-nama tersebut, ada dua pemain yang baru dinaturalisasi yakni Noa Leatomu dan Estella Loupattij.

Noa merupakan pemain yang beroperasi di lini pertahanan, sedangkan Estella biasa bermain sebagai gelandang. Selain itu, beberapa pemain yang sudah tak asing seperti Safira Ika dan Claudia Scheunemann juga dipanggil.

Diharapkan, Timnas Putri Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik di turnamen itu. Turnamen ini juga bisa menjadi gambaran kekuatan Garuda Pertiwi sebelum mentas di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 pertengahan 2025.

Halaman:
1 2
      
