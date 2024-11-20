2 Pemain Timnas Indonesia Diragukan Tampil Bela Persebaya Surabaya Lawan Persija Jakarta

2 pemain Timnas Indonesia diragukan tampil bela Persebaya Surabaya lawan Persija Jakarta. Kedua pemain itu adalah Ernando Ari Sutaryadi dan Malik Risaldi.

Penyebabnya, Ernando dan Malik masih berkutat dengan pemulihan pasca cedera. Kondisi keduanya masih diragukan tampil kendati Persebaya sudah menjalani break atau istirahat jeda pada kalender FIFA.

Ernando yang mengalami cedera di pergelangan tangannya, sementara Malik Risaldi menderita cedera pada kakinya. Bahkan, keduanya dicoret oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pada laga kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang dan Arab Saudi.

Keduanya memang terlihat berlatih ringan dengan pengawasan fisioterapi saat jeda kompetisi. Tim medis masih berupaya memulihkan kondisi seluruh pemain, termasuk kondisi Ernando Ari Sutaryadi dan Malik Risaldi, agar dalam kondisi 100 persen siap tempur.

Laga kandang antara Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta menjadi laga bigmatch di pekan 11 Liga 1 musim 2024-2025. Laga kandang itu melawan Persija Jakarta menang merupakan satu laga penting demi mengamankan posisi Bajul Ijo di papan atas.

Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mengakui pentingnya laga melawan Persija Jakarta di pekan ke-11. Kendati, diakui Bajul Ijo tidak terlalu bergantung pada satu laga itu saja, tapi hasil duel klasik itu setidaknya mempengaruhi mentalitas tim.

”Liga 1 adalah maraton, bukan sprint. Namun, sangat krusial bagi kami untuk memenangkan laga melawan Persija nanti, laga klasik yang menjadi pertandingan terakhir di bulan November, mentalitas kami adalah menang," ujar Paul Munster, saat sesi latihan pada Senin 18 November 2024.