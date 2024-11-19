Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Skuad Garuda Posisi 3!

Timnas Indonesia naik ke posisi tiga Klasemen Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 usai laga kontra Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

KLASEMEN sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 kelar laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi sudah diketahui. Skuad Garuda untuk sementara naik ke posisi tiga!

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Alhasil, poin anak asuh Shin Tae-yong bertambah menjadi enam. Indonesia naik ke posisi empat klasemen sementara berkat kekalahan Timnas China 1-3 dari Timnas Jepang.

Hasil itu membuat Indonesia unggul produktivitas gol dari Arab Saudi. Marselino dan kawan-kawan punya selisih minus -3 tetapi telah mengemas enam gol dan kemasukan sembilan.

Di sisi lain, Arab Saudi mencetak tiga gol dan kebobolan enam. Maka dari itu, Indonesia naik ke posisi tiga menggusur sang lawan.