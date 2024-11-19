Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Skuad Garuda Posisi 3!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |21:10 WIB
Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Skuad Garuda Posisi 3!
Timnas Indonesia naik ke posisi tiga Klasemen Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 usai laga kontra Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 kelar laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi sudah diketahui. Skuad Garuda untuk sementara naik ke posisi tiga!

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Timnas Indonesia menang 2-0 atas Timnas Arab Saudi berkat Marselino Ferdinan (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Alhasil, poin anak asuh Shin Tae-yong bertambah menjadi enam. Indonesia naik ke posisi empat klasemen sementara berkat kekalahan Timnas China 1-3 dari Timnas Jepang.

Hasil itu membuat Indonesia unggul produktivitas gol dari Arab Saudi. Marselino dan kawan-kawan punya selisih minus -3 tetapi telah mengemas enam gol dan kemasukan sembilan.

Di sisi lain, Arab Saudi mencetak tiga gol dan kebobolan enam. Maka dari itu, Indonesia naik ke posisi tiga menggusur sang lawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648353/giovanni-van-bronckhorst-calon-pelatih-timnas-indonesia-begini-respons-erick-thohir-fnx.webp
Giovanni van Bronckhorst Calon Pelatih Timnas Indonesia, Begini Respons Erick Thohir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/21/gelandang_timnas_indonesia_marselino_ferdinan.jpg
Daftar 4 Pemain Abroad yang Dipanggil Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Ada Marselino Ferdinan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement