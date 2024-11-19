Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Asia yang Selangkah Lagi Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Dibantu Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |06:12 WIB
3 Negara Asia yang Selangkah Lagi Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Dibantu Timnas Indonesia!
Timnas Jepang selangkah lagi lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara Asia yang selangkah lagi lolos Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah memasuki matchday kelima di babak ketiga.

Dari babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, nantinya diambil enam negara yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sebanyak enam negara ini merupakan para juara dan runner-up di Grup A, B dan C.

Kelar matchday kelima, ada tiga negara yang selangkah lagi lolos Piala Dunia 2026. Lantas, siapa saja negara yang dimaksud?

Berikut 3 negara Asia yang selangkah lagi lolos Piala Dunia 2026:

3. Iran

Timnas Iran

Iran kukuh di puncak klasemen Grup A dengan 13 angka, unggul tiga poin dari Uzbekistan di posisi dua. Sementara dengan posisi tiga yang dihuni Uni Emirat Arab, Iran unggul enam angka.

Secara matematis, Iran hanya perlu memenangkan tiga dari lima laga sisa untu menyegel tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Jumlah kemenangan yang dicetak Iran bisa lebih sedikit lagi jika Uni Emirat Arab atau Qatar yang kini menempati posisi tiga dan empat terpeleset di beberapa laga sisa.

2. Korea Selatan

Timnas Korea Selatan

Korea Selatan menunjukan kemapanan di lima laga awal Grup B. Dari lima laga awal itu, Son Heung-min kawan-kawan mengoleksi 13 angka, unggul lima poin dari Yordania dan Irak di tempat kedua dan ketiga.

Untuk lolos ke Piala Dunia 2026, skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- membutuhkan tiga kemenangan dari lima laga sisa. Namun, Korea Selatan bisa hanya membutuhkan dua kemenangan saja jika mereka sanggup mengalahkan Yordania dan Irak di pertemuan kedua.

