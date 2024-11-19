Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Arab Saudi Dapat Peringatan Jelang Lawan Timnas Indonesia di SUGBK: Skuad Garuda Berbahaya!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |03:02 WIB
Timnas Arab Saudi Dapat Peringatan Jelang Lawan Timnas Indonesia di SUGBK: Skuad Garuda Berbahaya!
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Arab Saudi dapat peringatan jelang lawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Peringatan itu diberikan pandit sepakbola Arab Saudi, Mohammed Hafez.

Hafez mengingatkan The Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- tidak boleh meremehkan Timnas Indonesia. Sebab, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- merupakan tim yang berbahaya.

Timnas Arab Saudi

Hafez mengakui, kekalahan telak Timnas Indonesia dari Jepang adalah hal yang wajar. Dia mengingatkan Arab Saudi untuk tak menganggap remeh Timnas Indonesia.

"Terkait konfrontasi Arab Saudi dan Indonesia, Hafez mengingatkan bahwa ini adalah pertandingan yang berisiko dan tim Saudi tidak boleh tertipu dengan kemenangan tim Jepang atas Indonesia dengan skor 0-4," tulis Al-Weeam merujuk pada pendapat Hafez, dikutip pada Selasa (19/11/2024).

Lebih lanjut, Hafez juga mengungkapkan Arab Saudi masih memiliki banyak masalah menjelang bersua Timnas Indonesia. Dia juga memperingati bahaya Skuad Garuda karena sedang mencari kemenangan pertama.

"Kritikus olahraga tersebut menyebutkan bahwa timnas Arab Saudi masih memiliki beberapa kendala teknis, dan timnas Indonesia sedang mencari harapan terakhir di babak kualifikasi," tulis Al-Weeam.

