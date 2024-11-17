Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Keturunan Tambahan yang Dijagokan Main di Laga Timnas Indonesia vs Australia pada Maret 2025, Nomor 1 Miliano Jonathans!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |07:54 WIB
Miliano Jonathans diharapkan sudah turun di laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Instagram/@milianojonathans_)
Miliano Jonathans diharapkan sudah turun di laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Instagram/@milianojonathans_)
SEBANYAK 5 pemain keturunan tambahan yang dijagokan main di laga Timnas Indonesia vs Australia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025.

Berhubung ada jarak empat bulan antara November 2024 ke Maret 2025, masih ada waktu bagi PSSI untuk mendekati pemain-pemain keturunan berkualitas. Pemain-pemain ini berpotensi terbuai dengan bujukan PSSI dan bersedia berganti paspor dari Belanda ke Indonesia. Siapa saja?

Berikut 5 pemain keturunan tambahan yang dijagokan main di laga Timnas Indonesia vs Australia:

5. Ole Romeny

Ole Romeny

Ole Romeny merupakan satu nama yang sudah fix akan menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Pesepakbola 24 tahun ini sudah diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai calon pemain Timnas Indonesia pada Sabtu, 16 November 2024.

Jika tidak ada aral melintang, Ole Romeny bisa mengambil sumpah WNI awal tahun depan. Tenaga winger kanan FC Utrecht itu dibutuhkan saat Timnas Indonesia menjalani empat laga pamungkas Grup C.

4. Tristan Gooijer

Tristan Gooijer

Jika saja tidak mengalami cedera Panjang, Tristan Gooijer diyakini sudah mendapatkan paspor Indonesia saat ini. Mengutip dari Transfermarkt, fullback kanan berusia 20 tahun ini akan pulih dari cedera lutut pada 1 Januari 2025.

Setelah pulih dari cedera di atas, pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle ini dipercaya akan langsung menjalani proses naturalisasi.

