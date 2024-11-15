Kisah Dusan Stevanovic, Pemain Buangan Persebaya Surabaya Kini Tampil di UEFA Conference League

Dusan Stevanovic, mantan pemain Persebaya Surabaya yang kini main di UEFA Conference League 2024-2025. (Foto: Instagram/dule__5)

KISAH Dusan Stevanovic sebagai salah satu mantan pemain di lini belakang Persebaya Surabaya akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Setelah tidak diperpanjang kontraknya di salah satu klub besar Liga 1 Indonesia itu, ia berkesempatan bermain di kompetisi Eropa, UEFA Conference League bersama klub barunya di Serbia.

Dusan mencatatkan sekali tekel, 15 kali ball recovery, dan 87 persen akurasi umpan di UEFA Conference League. Catatan tersebut termasuk impresif mengingat kontribusinya tersebut membuat klub yang ia bela, FK TSC Backa Topola menempati posisi ke-23 klasemen sementara UEFA Conference League 2024-2025 tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (15/11/2024), Okezone telah merangkum kisah Dusan Stevanovic, sebagai berikut.

Biodata Dusan Stevanovic

Nama Lengkap: Dusan Stevanovic

Tempat/Tanggal Lahir: Nis, Serbia, 22 Juni 1996

Tinggi: 186 cm

Kewarganegaraan: Serbia

Posisi: Bek tengah

Klub saat ini: FK TSC Bačka Topola

Kisah Dusan Stevanovic

Pemain yang mempunyai ciri khas postur tinggi besar ini menjadi andalan di lini belakang Bajol Ijo dalam duel udara sebelum pindah. Sosoknya diketahui sempat memperkuat klub Liga 1 Serbia bernama FK Lovcen Cetinje.