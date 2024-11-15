Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

MNCTV Tayangkan Perjuangan Garuda Pertiwi di Ajang ASEAN Women Futsal Championship 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |10:25 WIB
MNCTV Tayangkan Perjuangan Garuda Pertiwi di Ajang ASEAN Women Futsal Championship 2024
Saksikan perjuangan Timnas Futsal Putri Indonesia di MNCTV (Foto: MNCTV)
A
A
A

SETELAH Timnas Futsal putra berhasil meraih juara ASEAN Futsal Championship 2024, kini giliran Garuda Pertiwi siap beraksi untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional. Timnas Futsal putri Indonesia akan berlaga di ajang ASEAN Women Futsal Championship 2024 diselenggarakan di Filipina pada tanggal 16 - 22 November.

Asean Women Futsal Championship 2024 diikuti lima negara, yakni Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan tuan rumah Filipina.

Timnas Futsal Putri Indonesia

Baca Juga:
baca_juga

MNCTV menayangkan secara langsung seluruh pertandingan Timnas Futsal Putri Indonesia di ajang ASEAN Women Futsal Championship 2024 memulai pertandingan perdana menghadapi Thailand pada Sabtu, 16 November 2024, pukul 15.00 WIB. Pada pertanding kedua, timnas putri Indonesia menghadapi Vietnam pada Senin, 18 November 2024, pukul 15.00 WIB.

Dilaga ketiga, Timnas Futsal Putri Indonesia melawan Myanmar pada Selasa, 19 November 2024, pukul 15.00 WIB. Di laga terakhir, Timnas Futsal Putri Indonesia menghadapi tuan rumah Filipina pada Rabu, 20 November 2024, pukul 18.00 WIB. Untuk seluruh pertandingan ASEAN Futsal Championship 2024 juga dapat disaksikan di Soccerchannel, Sportstars 2, Vision+, dan RCTI+.

Berikut Jadwal pertandingan ASEAN Futsal Championship 2024 :

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181173/michael_victor_sianipar-fxcE_large.jpg
FFI Apresiasi Dukungan PSSI dan Kemenpora di Balik Perkembangan Pesat Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180846/timnas_futsal_indonesia_vs_australia-Ijli_large.jpg
Ketum FFI Michael Sianipar Apresiasi Dukungan Penuh PSSI dan Kemenpora untuk Kemajuan Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180823/timnas_futsal_indonesia-eGYv_large.jpg
Pecahkan Rekor Penonton, Ardiansyah Nur Takjub dengan Atmosfer Laga Timnas Futsal Indonesia vs Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180774/hector_souto-cw0Q_large.jpg
Timnas Futsal Indonesia Gulung Australia 3-1, Hector Souto Masih Belum Puas
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646811/widyanta-teja-dan-daniel-salamena-siap-balas-dendam-dengan-sepatu-legendaris-lokal-di-ibl-2026-yoh.webp
Widyanta Teja dan Daniel Salamena Siap Balas Dendam dengan Sepatu Legendaris Lokal di IBL 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180738/timnas_futsal_indonesia_menang_3_1_atas_timnas_futsal_australia_dalam_laga_uji_coba-qvIA_large.jpg
Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Australia di Laga Uji Coba: Skuad Garuda Menang 3-1
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement