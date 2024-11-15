MNCTV Tayangkan Perjuangan Garuda Pertiwi di Ajang ASEAN Women Futsal Championship 2024

SETELAH Timnas Futsal putra berhasil meraih juara ASEAN Futsal Championship 2024, kini giliran Garuda Pertiwi siap beraksi untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional. Timnas Futsal putri Indonesia akan berlaga di ajang ASEAN Women Futsal Championship 2024 diselenggarakan di Filipina pada tanggal 16 - 22 November.

Asean Women Futsal Championship 2024 diikuti lima negara, yakni Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan tuan rumah Filipina.

MNCTV menayangkan secara langsung seluruh pertandingan Timnas Futsal Putri Indonesia di ajang ASEAN Women Futsal Championship 2024 memulai pertandingan perdana menghadapi Thailand pada Sabtu, 16 November 2024, pukul 15.00 WIB. Pada pertanding kedua, timnas putri Indonesia menghadapi Vietnam pada Senin, 18 November 2024, pukul 15.00 WIB.

Dilaga ketiga, Timnas Futsal Putri Indonesia melawan Myanmar pada Selasa, 19 November 2024, pukul 15.00 WIB. Di laga terakhir, Timnas Futsal Putri Indonesia menghadapi tuan rumah Filipina pada Rabu, 20 November 2024, pukul 18.00 WIB. Untuk seluruh pertandingan ASEAN Futsal Championship 2024 juga dapat disaksikan di Soccerchannel, Sportstars 2, Vision+, dan RCTI+.

Berikut Jadwal pertandingan ASEAN Futsal Championship 2024 :