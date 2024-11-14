Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Menyentuh Calvin Verdonk untuk Suporter Timnas Indonesia Jelang Lawan Jepang di SUGBK

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |09:42 WIB
Pesan Menyentuh Calvin Verdonk untuk Suporter Timnas Indonesia Jelang Lawan Jepang di SUGBK
Calvin Verdonk kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
PESAN menyentuh disampaikan Calvin Verdonk untuk suporter Timnas Indonesia jelang menghadapi Timans Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Dia berharap laga tersebut bisa memuaskan para suporter Skuad Garuda.

Calvin mengingatkan para suporter untuk memberikan dukungan terbaik untuk Timnas Indonesia. Dia juga berharap kemenangan dapat diraih sehingga bisa menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 sekaligus membuat suporter Timnas Indonesia merasa bangga.

Calvin Verdonk

"Ya, mereka akan melihat pertandingan yang menyenangkan dengan beberapa tindakan yang bagus dan saya harap tentunya kami menang, jadi mereka bisa merayakan setelah pertandingan," kata Calvin di Jakarta, Selasa 12 November 2024.

Di sisi lain, Calvin Verdonk juga berbicara mengenai peluang Skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain berusia 27 tahun itu menegaskan, Timnas Indonesia masih mempunyai peluang emas untuk bersaing ke turnamen bergengsi itu.

Halaman:
1 2
      
