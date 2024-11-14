Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Dicoret Shin Tae-yong Jelang Lawan Jepang, Nomor 1 Resmi Dilepas!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |07:29 WIB
Ivar Jenner, 1 dari 4 pemain Timnas Indonesia yang dicoret Shin Tae-yong jelang melawan Jepang. (Foto: AFC)
SEBANYAK 4 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong jelang melawan Jepang akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Untuk menghadapi Jepang, Shin Tae-yong memanggil 27 nama. Dari 27 nama yang dipanggil, Shin Tae-yong harus mencoret empat personel di antaranya.

Sesuai regulasi yang ditetapkan AFC dan FIFA, Shin Tae-yong hanya boleh mendaftarkan 23 nama ke dalam daftar susunan pemain. Lantas, siapa saja kira-kira pemain yang akan terpental dari skuad Timnas Indonesia?

Berikut 4 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong jelang melawan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

4. Muhammad Ferarri

Muhammad Ferarri

Muhammad Ferarri kalah saing dengan bek-bek kenamaan yang menghuni lini belakang Timnas Indonesia. Sebut saja Kevin Diks, Jay Idzes, Justin Hubner hingga Rizky Ridho.

Selain itu, ada beberapa pemain di posisi lain yang dapat diperankan sebagai bek tengah, yakni Sandy Walsh, Calvin Verdonk dan Nathan Tjoe A-On, sehingga mempersulit posisi Muhammad Ferarri.

3. Yance Sayuri

Yance Sayuri

Sulit bagi Yance Sayuri merebut satu posisi di sektor wing back kiri Timnas Indonesia. Sebab, di sana bercokol pemain-pemain top seperti Calvin Verdonk, Nathan Tjoe A-On, Shayne Pattynama hingga Pratama Arhan.

Jika digeser ke posisi wing back kanan pun Pesaing Yance Sayuri tak kalah hebatnya. Sandy Walsh, Eliano Reijnders dan Yakob Sayuri merupakan beberapa pemain yang biasa mentas sebagai wing back kanan.

Halaman:
1 2
      
