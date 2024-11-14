Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Mengejutkan Maarten Paes Disebut Pemain Timnas Indonesia yang Berbahaya oleh PSSI-nya Jepang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |03:36 WIB
Reaksi Mengejutkan Maarten Paes Disebut Pemain Timnas Indonesia yang Berbahaya oleh PSSI-nya Jepang
Maarten Paes kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

REAKSI Maarten Paes disebut pemain Timnas Indonesia yang berbahaya oleh PSSI-nya Jepang. Hal itu diutarakan jelang duel Timnas Indonesia vs Jepang dalam matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Maarten Paes mengaku senang karena disebut salah satu pemain yang berbahaya oleh PSSI-nya Jepang. Namun, kiper Timnas Indonesia itu tak ingin ambil pusing dan fokus mempersiapkan diri jelang hadapi Jepang.

Maarten Paes

“Selalu menyenangkan untuk mendengar (pujian) semacam itu, saya menghargainya,” kata Paes kepada awak media di Jakarta, Selasa 12 November 2024.

“Tetapi, saya ingin fokus menunjukkan bahwa saya bisa. Tapi lagi-lagi, saya harap kita tidak perlu sampai menunjukkan kemampuan save kalau kita bisa bertahan dengan baik,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184906/bojan_hodak-AahZ_large.jpg
Terkuak! PSSI Kantongi Lima Calon Pelatih Timnas Indonesia, Beberapa Masih Terikat Kontrak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184874/kevin_diks-JXLN_large.jpg
Kisah Kevin Diks yang Bangga Jadi Orang Pertama Indonesia yang Main di Liga Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184893/alexander_zwiers_akan_sampaikan_roadmap_sepakbola_indonesia_pada_2026_pssi-8fKq_large.jpg
Penjelasan Direktur Teknik PSSI soal Roadmap Garuda Membara: Versi Lengkap Rilis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184872/timur_kapadze-P2Vf_large.jpg
Ini Jadwal PSSI Interview Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia: Ada 5 Kandidat!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646219/332-tim-ramaikan-turnamen-biokul-padel-tourney-2025-mfm.webp
332 Tim Ramaikan Turnamen Biokul Padel Tourney 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/apriyani_rahayusiti_fadia_silva_ramadhanti.jpg
Gilas Wakil Jepang, Apriyani/Fadia Tampil Tanpa Beban di Perempat Final Australia Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement