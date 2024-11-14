Reaksi Mengejutkan Maarten Paes Disebut Pemain Timnas Indonesia yang Berbahaya oleh PSSI-nya Jepang

REAKSI Maarten Paes disebut pemain Timnas Indonesia yang berbahaya oleh PSSI-nya Jepang. Hal itu diutarakan jelang duel Timnas Indonesia vs Jepang dalam matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Maarten Paes mengaku senang karena disebut salah satu pemain yang berbahaya oleh PSSI-nya Jepang. Namun, kiper Timnas Indonesia itu tak ingin ambil pusing dan fokus mempersiapkan diri jelang hadapi Jepang.

“Selalu menyenangkan untuk mendengar (pujian) semacam itu, saya menghargainya,” kata Paes kepada awak media di Jakarta, Selasa 12 November 2024.

“Tetapi, saya ingin fokus menunjukkan bahwa saya bisa. Tapi lagi-lagi, saya harap kita tidak perlu sampai menunjukkan kemampuan save kalau kita bisa bertahan dengan baik,” sambungnya.