Timnas Indonesia vs Jepang: Yuto Nagatomo Ingin Bertemu Erick Thohir

JAKARTA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Jepang, Yuto Nagatomo mengaku ingin berjumpa Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir sebelum laga Timnas Indonesia vs Jepang pada akhir pekan ini. Pasalnya Nagatomo dan Erick sebelumnya pernah saling bekerja sama saat keduanya masih di Inter Milan.

Ya, Nagatomo dulunya adalah salah satu pemain andalan Inter. Ia pun pernah menjadi bawahan Erick yang sempat menjadi Presiden klub Italia tersebut.

Kini Nagatomo berkesempatan untuk berjumpa mantan bosnya di Inter lagi. Karena itu, ia yang kini sudah berada di Jakarta pun tak sabar untuk segera bertemu Ketum PSSI tersebut.

Bek legendaris Jepang itu memiliki hubungan dengan Ketua Umum PSSI saat ini, Erick Thohir. Keduanya sempat bersama saat berada di klub Italia, Inter Milan. Pada saat itu, Nagatomo merupakan pemain dan Erick Thohir sebagai presiden klub.

Bek 38 tahun itu mengaku tidak sering berkomunikasi dengan Erick Thohir. Namun, dia mengatakan bahwa dirinya kerap mengikuti apa yang dilakukan Erick Thohir melalui media sosialnya.

"Saya tidak sering menghubunginya, tetapi saya tahu mengenai dia melalui Instagram. Saya melihat unggahannya dan merasa bahwa kami selalu terhubung," ujar Nagatomo kepada awak media seusai latihan di Lapangan A Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).