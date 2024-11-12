Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di RCTI+, Klik di Sini!

Link live streaming Timnas Indonesia vs Jepang di RCTI+ bisa dilihat di sini (Foto: RCTI+)

JAKARTA - Perjuangan Timnas Indonesia untuk tetap memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026 berlanjut di match ke-5 AFC Asian Qualifiers Road to 26 melawan juara grup C sementara Jepang. Pertandingan sendiri kali ini berlangsung di Stadion Utama GBK pada Jumat, 15 November 2024

Timnas Indonesia sendiri kembali mendapatkan amunisi baru yakni Kevin Diks yang sudah dikonfirmasi oleh Erick Tohir bisa bermain mulai dari pertandingan melawan Jepang Jumaat ini.

"Alhamdulillah Kevin Diks akhirnya dipastikan dapat bermain memperkuat Timnas Indonesia saat Skuad Garuda menjamu Jepang 15 November 2024," ungkap Erick dalam keterangan pers.

Namun skuad Garuda juga harus kehilangan Kevin Diks yang masih harus fokus pada pemulihan cedera yang dialaminya saat membela Twente.