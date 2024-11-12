Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di RCTI+, Klik di Sini!

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |23:01 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di RCTI+, Klik di Sini!
Link live streaming Timnas Indonesia vs Jepang di RCTI+ bisa dilihat di sini (Foto: RCTI+)
A
A
A

JAKARTA - Perjuangan Timnas Indonesia untuk tetap memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026 berlanjut di match ke-5 AFC Asian Qualifiers Road to 26 melawan juara grup C sementara Jepang. Pertandingan sendiri kali ini berlangsung di Stadion Utama GBK pada Jumat, 15 November 2024

Timnas Indonesia sendiri kembali mendapatkan amunisi baru yakni Kevin Diks yang sudah dikonfirmasi oleh Erick Tohir bisa bermain mulai dari pertandingan melawan Jepang Jumaat ini.

Kevin Diks berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

"Alhamdulillah Kevin Diks akhirnya dipastikan dapat bermain memperkuat Timnas Indonesia saat Skuad Garuda menjamu Jepang 15 November 2024," ungkap Erick dalam keterangan pers.

Namun skuad Garuda juga harus kehilangan Kevin Diks yang masih harus fokus pada pemulihan cedera yang dialaminya saat membela Twente.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184423/timnas_irak_lolos_ke_playoff_antarkonfederasi_piala_dunia_2026_setelah_menang_2_1_atas_uea_iraqnten-j3oX_large.jpg
Hasil Timnas Irak vs UEA di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 2-1, Singa Mesopotamia Lolos ke Playoff Antarkonfederasi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1646055/rcti-berambisi-catatkan-gelar-kelima-turnamen-basket-mnc-sports-competition-pli.webp
RCTI Berambisi Catatkan Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/19/persebaya.jpg
Derbi Jatim Memanas! Pelatih Persebaya Sebut Laga Lawan Arema Selevel El Clasico
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement