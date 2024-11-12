Penyebab Mees Hilgers Absen Perkuat Timnas Indonesia Lawan Jepang dan Arab Saudi Sekalipun Sudah Pulih dari Cedera

Mees Hilgers dipastikan absen membela Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. (Foto: Laman resmi FC Twente)

PENYEBAB Mees Hilgers absen memperkuat Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi sekalipun sudah pulih dari cedera akan diulas Okezone. FC Twente di laman resminya tidak memasukkan nama Mees Hilgers ke dalam daftar pemain FC Twente yang membela tim nasional masing-masing di FIFA Matchday November 2024.

Tercatat hanya ada enam pemain FC Twente yang akan membela tim nasional masing-masing bulan ini. Mereka ialah Youri Regeer, Anass Salah-Eddine dan Max Bruns yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Belanda U-21, Sayf Ltaief (Tunisia), Mats Rots (Timnas Belanda U-19) dan Ruud Nijstad (Timnas Belanda U-17).

(Tak ada nama Mees Hilgers di daftar 6 pemain yang membela tim nasional masing-masing di November 2024. (Foto: Laman resmi FC Twente)

Lantas, kenapa Mees Hilgers tidak bisa membela Timnas Indonesia kontra Jepang (15 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024)? Bukannya bek 23 tahun itu sudah pulih dari cedera dan main 84 menit saat FC Twente menjamu Ajax Amsterdam di lanjutan Eredivisie 2024-2025 pada Minggu, 10 November 2024 malam WIB?

FC Twente memang tidak mengungkap secara pasti kenapa tidak melepas Mees Hilgers ke Timnas Indonesia. Namun, media asal Belanda Twente Insite menjelaskan kenapa Mees Hilgers tidak akan memperkuat skuad Garuda bulan ini.

“Hilgers belum sepenuhnya bugar. Karena itu, ia memutuskan melewatkan laga internasional bersama Indonesia bulan ini,” tulis Twente Insite.

“Perjalanan ke Asia Timur (Indonesia), ditambah dengan minggu-minggu padat yang akan dijalani FC Twente kelar jeda internasional dipandang sebagai beban tambahan. Hilgers akan menggunakan waktu beberapa minggu mendatang untuk kembali ke kebugaran terbaiknya,” lanjut Twente Insite.