Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Mees Hilgers Absen Perkuat Timnas Indonesia Lawan Jepang dan Arab Saudi Sekalipun Sudah Pulih dari Cedera

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |03:57 WIB
Penyebab Mees Hilgers Absen Perkuat Timnas Indonesia Lawan Jepang dan Arab Saudi Sekalipun Sudah Pulih dari Cedera
Mees Hilgers dipastikan absen membela Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. (Foto: Laman resmi FC Twente)
A
A
A

PENYEBAB Mees Hilgers absen memperkuat Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi sekalipun sudah pulih dari cedera akan diulas Okezone. FC Twente di laman resminya tidak memasukkan nama Mees Hilgers ke dalam daftar pemain FC Twente yang membela tim nasional masing-masing di FIFA Matchday November 2024.

Tercatat hanya ada enam pemain FC Twente yang akan membela tim nasional masing-masing bulan ini. Mereka ialah Youri Regeer, Anass Salah-Eddine dan Max Bruns yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Belanda U-21, Sayf Ltaief (Tunisia), Mats Rots (Timnas Belanda U-19) dan Ruud Nijstad (Timnas Belanda U-17).

Tak ada nama Mees Hilgers di daftar 6 pemain yang membela FC Twente di November 2024. (Foto: Laman resmi FC Twente)

(Tak ada nama Mees Hilgers di daftar 6 pemain yang membela tim nasional masing-masing di November 2024. (Foto: Laman resmi FC Twente)

Lantas, kenapa Mees Hilgers tidak bisa membela Timnas Indonesia kontra Jepang (15 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024)? Bukannya bek 23 tahun itu sudah pulih dari cedera dan main 84 menit saat FC Twente menjamu Ajax Amsterdam di lanjutan Eredivisie 2024-2025 pada Minggu, 10 November 2024 malam WIB?

FC Twente memang tidak mengungkap secara pasti kenapa tidak melepas Mees Hilgers ke Timnas Indonesia. Namun, media asal Belanda Twente Insite menjelaskan kenapa Mees Hilgers tidak akan memperkuat skuad Garuda bulan ini.

“Hilgers belum sepenuhnya bugar. Karena itu, ia memutuskan melewatkan laga internasional bersama Indonesia bulan ini,” tulis Twente Insite.

“Perjalanan ke Asia Timur (Indonesia), ditambah dengan minggu-minggu padat yang akan dijalani FC Twente kelar jeda internasional dipandang sebagai beban tambahan. Hilgers akan menggunakan waktu beberapa minggu mendatang untuk kembali ke kebugaran terbaiknya,” lanjut Twente Insite.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184463/gabriel_han_wilhoft_king_resmi_pensiun_fabrizioromano-1GyF_large.jpg
Pemain Keturunan Indonesia Gabriel Han Wilhoft-King Resmi Pensiun sebagai Pesepakbola Profesional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184440/calon_pelatih_timnas_indonesia_timur_kapadze_dijadwalkan_menjalani_salat_di_masjid_istiqlal_timurkapadze18-cIqi_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Dijadwalkan Salat di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184437/timnas_indonesia_turun_ke_peringkat_123_dunia_di_saat_ranking_fifa_thailand_dan_malaysia_melesat_pssi-s8ke_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Malaysia dan Thailand Menang: Skuad Garuda Makin Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184301/timnas_indonesia-ScJa_large.jpg
Soal Roadmap Timnas Indonesia Bertajuk Garuda Membara, Sumardji: Saya Tidak Akan Berkomentar
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645737/timnas-indonesia-u22-imbang-lawan-mali-22-indra-sjafri-singgung-error-berujung-kebobolan-hvx.webp
Timnas Indonesia U-22 Imbang Lawan Mali 2-2, Indra Sjafri Singgung Error Berujung KebobolanÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/timnas_curacao.jpg
Mantan Tim Asuhan Patrick Kluivert Lolos Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement