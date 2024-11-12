Persija Jakarta Ingin Laga Kontra Persib Bandung Bisa Dimainkan di JIS atau SUGBK

JAKARTA - Persija Jakarta sudah mengirimkan surat kepada pengelola Jakarta International Stadium (JIS) dan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) terkait persiapan melawan Persib Bandung pada Februari 2025 mendatang. Meski masih lama, Direktur Persija, Mohamad Prapanca, ingin setidaknya lokasi pertandingan sudah pasti dan digelar di Jakarta.

Sesuai jadwal, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan menjamu Persib Bandung di putaran kedua pada 16 Februari 2025 mendatang. Meski masih sangat lama, pihak klub sudah mempersiapkannya dari sekarang.

Karena pastinya, Witan Sulaeman dan kolega enggan main di luar Jakarta. Karena itu, Prapanca telah bersurat kepada pihak SUGBK dan JIS untuk menyelenggarakan laga kandang kontra Persib Bandung.

“Pada prinsipnya, kami sudah memasukkan surat ke pengelola dua stadion, yang sampai hari ini kita masih menunggu jawabannya,” kata Prapanca, dikutip Selasa (12/11/2024).

Meski begitu, Prapanca mengatakan saat ini Persija masih fokus untuk melakoni laga kandang mendatang. Di mana, Macan Kemayoran memiliki tiga laga kandang di Desember 2024, yakni menjamu Persik Kediri, Borneo FC, dan PSS Sleman.

“Jadi, sebelum kita bicara Februari, kita lagi berusaha untuk fokus untuk bulan Desember dulu. Semoga kita bisa bermain di JIS dalam semua pertandingan home,” ujarnya.