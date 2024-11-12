Gara-Gara Hal Ini, Persija Jakarta Berniat Bikin Stadion Baru

JAKARTA - Persija Jakarta dikabarkan akan membangun stadion baru untuk dijadikan markas utama. Sebab menurut Direktur Persija, Mohammad Prapanca, pihaknya sudah mulai lelah karena selalu menyewa Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) atau Jakarta International Stadium (JIS).

Ya, sampai saat ini Persija belum punya stadion yang murni dimiliki pihak klub. Sudah menyewa, Persija pun tak melulu pasti bisa bermain di SUGBK atau JIS.

SUGBK sendiri saat ini dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Sementara itu, JIS dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta, yakni PT Jakpro.

Melihat situasi itu, Mohamad Prapanca mengatakan untuk saat ini belum bisa secara detail membahas soal rencana pembangunan stadion baru untuk Persija. Namun, menurutnya mimpi itu muncul karena keinginan Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- semakin maju dan profesional jika punya stadion sendiri.

"Oh itu terlalu tinggi lah saya untuk membicarakan itu. Tapi, bahwa mimpi saya adalah bahwa kami juga capek ya, sebagai klub Persija. Kami selalu harus mengontrak, istilahnya mengontrak rumah ya, baik di JIS maupun GBK," kata Prapanca di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Pria berkacamata itu mengatakan pihaknya meminta dukungan terkait apa yang terencana dapat berjalan dengan baik. Dia paham tidak akan mudah mewujudkan hal itu, tetapi bukan berarti tidak mungkin terealisasi.