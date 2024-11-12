Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gara-Gara Hal Ini, Persija Jakarta Berniat Bikin Stadion Baru

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |02:00 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Persija Jakarta Berniat Bikin Stadion Baru
Persija Jakarta berniat bangun stadion baru untuk dijadikan markas utama. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta dikabarkan akan membangun stadion baru untuk dijadikan markas utama. Sebab menurut Direktur Persija, Mohammad Prapanca, pihaknya sudah mulai lelah karena selalu menyewa Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) atau Jakarta International Stadium (JIS).

Ya, sampai saat ini Persija belum punya stadion yang murni dimiliki pihak klub. Sudah menyewa, Persija pun tak melulu pasti bisa bermain di SUGBK atau JIS.

SUGBK sendiri saat ini dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Sementara itu, JIS dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta, yakni PT Jakpro.

Melihat situasi itu, Mohamad Prapanca mengatakan untuk saat ini belum bisa secara detail membahas soal rencana pembangunan stadion baru untuk Persija. Namun, menurutnya mimpi itu muncul karena keinginan Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- semakin maju dan profesional jika punya stadion sendiri.

Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca

"Oh itu terlalu tinggi lah saya untuk membicarakan itu. Tapi, bahwa mimpi saya adalah bahwa kami juga capek ya, sebagai klub Persija. Kami selalu harus mengontrak, istilahnya mengontrak rumah ya, baik di JIS maupun GBK," kata Prapanca di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Pria berkacamata itu mengatakan pihaknya meminta dukungan terkait apa yang terencana dapat berjalan dengan baik. Dia paham tidak akan mudah mewujudkan hal itu, tetapi bukan berarti tidak mungkin terealisasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645741/hut-ke36-mnc-group-global-jaya-sejahtera-girang-rebut-back-to-back-juara-lomba-tenis-meja-vyw.webp
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Girang Rebut Back to Back Juara Lomba Tenis Meja
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/raul_fernandez.jpg
Raul Fernandez Gemilang! Rajai Tes Pramusim MotoGP 2026 di Valencia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement