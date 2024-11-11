Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Jepang Gelar Latihan Perdana di Jakarta: Diguyur Hujan, Lapangan Ditutup Kain

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |17:35 WIB
Timnas Jepang Gelar Latihan Perdana di Jakarta: Diguyur Hujan, Lapangan Ditutup Kain
Timnas Jepang menggelar latihan perdana di Jakarta pada Senin (11/11/2024) pukul 17.00 WIB (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Timnas Jepang menggelar latihan perdana di Jakarta pada Senin (11/11/2024) sore WIB. Hujan tak menghalangi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk berlatih.

Sesi latihan perdana itu digelar di Lapangan A Komplek Olahraga Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, sekira pukul 17.00 WIB. Namun, skuad mereka belum lengkap.

Sesi latihan Timnas Jepang di Lapangan A GBK (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Dari pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, hanya terdapat enam pemain Samurai Biru yang mengikuti latihan perdana di Jakarta. Salah satunya adalah pemain kawakan yang pernah membela Inter Milan, Yuto Nagatomo (FC Tokyo).

Kemudian, terdapat kiper Kosei Tani (Machida Zelvia). Lalu, ada bek Kota Takai (Kawasaki Front), Ritsu Doan (SC Freiburg), dan Joel Chima (Sint-Truidense V.V).

Dalam sesi latihan ini, para pemain Jepang diguyur hujan gerimis. Selain itu, ada pemandangan menarik lainnya.

Seluruh sisi Lapangan A ditutupi dengan kain hitam. Sesi latihan ini pun dikawal cukup ketat dengan adanya beberapa petugas kepolisian yang berjaga.

Halaman:
1 2
      
