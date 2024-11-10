Jelang Perkuat Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen Catat Statistik Mentereng yang Bawa FCV Dender Imbangi OH Leuven

RAGNAR Oratmangoen catat statistik mentereng jelang perkuat Timnas Indonesia. Aksinya membawa FCV Dender imbangi OH Leuven 1-1.

Duel FCV Dender melawan OH Leuven merupakan lanjutan pekan ke-14 Liga Belgia 2024-2025. Laga tersebut berlangsung di Florent Beeckmanstadion, Denderleeuw, Belgia pada Minggu (10/11/2024) dini hari WIB.

OH Leuven sempat unggul lebih dahulu lewat gol Youssef Maziz (22'). Namun, tim tuan rumah membalaskan lewat gol yang dicetak oleh Nathan Rodes (43').

Hingga pertandingan selesai, tidak ada gol tambahan tercipta. Ini merupakan hasil imbang kelima, dan membuat FCV Dender belum menang lagi sejak mengalahkan Charleroi (1-0) pada 6 Oktober 2024.

Dalam laga tersebut, Ragnar bermain selama 77 menit dan sukses menyumbang satu umpan kunci berbuah gol. Momen itu terjadi saat Ragnar berusaha memanfaatkan bola muntah dari situasi tendangan penjuru.

Namun, bola menyasar kepada rekan setimnya yang kemudian berjibaku untuk mencetak gol. Nathan Rodes akhirnya berhasil memaksimalkan upaya tersebut menjadi gol penyama kedudukan.

Selain aksi cemerlang itu, melansir Sofa Score, Ragnar juga tercatat mampu melepaskan dua umpan kunci lainnya. Namun sayang, itu belum bisa berbuah gol untuk FCV Dender.

Ragnar pun berhasil mencatatkan 44 sentuhan, 83 persen umpan akurat, dan dua umpan silang yang sukses. Pemain Timnas Indonesia itu bahkan getol dalam urusan bertahan meski berstatus sebagai penyerang.