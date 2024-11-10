Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Laga Kandang Timnas Indonesia Gunakan Garuda ID, Erick Thohir Harap Sistemnya Juga Bisa Diterapkan di Liga Indonesia

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |01:10 WIB
Laga Kandang Timnas Indonesia Gunakan Garuda ID, Erick Thohir Harap Sistemnya Juga Bisa Diterapkan di Liga Indonesia
Erick Thohir bicara soal penggunaan Garuda ID. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengomentari laga kandang Timnas Indonesia yang menggunakan sistem anyar saat ini yang disebut Garuda ID. Dia berharap sistem tersebut bisa diterapkan juga di ajang Liga Indonesia.

Kini, tiap penonton yang ingin menonton langsung pertandingan Timnas Indonesia diwajibkan memiliki akun Garuda ID. Sistem tersebut dilakukan guna mengumpulkan database suporter demi menghindari hal yang tidak diinginkan.

Erick Thohir

"Kita lihat sekarang databse sudah mulai terbentuk untuk Garuda ID. Artinya apa? Kalau tim nasional bisa membuat databse suporter, artinya tidak ada alasan juga liga atau klub-klub yang bermain di liga tidak bisa melakukan hal yang sama,” kata Erick Thohir, Jumat 8 November 2024.

"(Sebanyak) 325 ribu sudah terdaftar dan yang diverifikasi sudah 281 ribu. Jadi ini angka yang luar biasa," tambahnya.

Erick Thohir melihat bahwa ada kemauan untuk memperbaiki mellaui sistem database tersebut. Menurutnya, ini harus dilakukan guna meraih hal-hal yang lebih baik lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183856/jordi_cruyff_disebut_tengah_jadi_incaran_ajax_amsterdam-qQAd_large.jpg
Gawat, Penasihat Teknis Timnas Indonesia Jordi Cruyff Diincar Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183966/timur_kapadze-fmSN_large.jpg
Pengamat Sepakbola Ungkap Penyebab Timur Kapadze Layak Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183937/timnas_indonesia-7oY1_large.jpg
Media AS Sindir Timnas Indonesia: Negara Berpenduduk Terbesar Keempat Minim Sejarah di Piala Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183893/jesus_casas-GNr5_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Jesus Casas dengan Timur Kapadze, bak Bumi dan Langit?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/51/1644881/gagasan-menpora-erick-dipuji-akankah-keseriusan-cabor-olimpiade-terganjal-keputusan-tim-review-igu.webp
Gagasan Menpora Erick Dipuji, Akankah Keseriusan Cabor Olimpiade Terganjal Keputusan Tim Review?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/timnas_voli_putra_indonesia_resmi_berangkat_tc.jpg
Timnas Voli Putra Usung Misi Pertahankan Emas SEA Games 2025, TC di China Dimulai
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement