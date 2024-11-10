Laga Kandang Timnas Indonesia Gunakan Garuda ID, Erick Thohir Harap Sistemnya Juga Bisa Diterapkan di Liga Indonesia

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengomentari laga kandang Timnas Indonesia yang menggunakan sistem anyar saat ini yang disebut Garuda ID. Dia berharap sistem tersebut bisa diterapkan juga di ajang Liga Indonesia.

Kini, tiap penonton yang ingin menonton langsung pertandingan Timnas Indonesia diwajibkan memiliki akun Garuda ID. Sistem tersebut dilakukan guna mengumpulkan database suporter demi menghindari hal yang tidak diinginkan.

"Kita lihat sekarang databse sudah mulai terbentuk untuk Garuda ID. Artinya apa? Kalau tim nasional bisa membuat databse suporter, artinya tidak ada alasan juga liga atau klub-klub yang bermain di liga tidak bisa melakukan hal yang sama,” kata Erick Thohir, Jumat 8 November 2024.

"(Sebanyak) 325 ribu sudah terdaftar dan yang diverifikasi sudah 281 ribu. Jadi ini angka yang luar biasa," tambahnya.

Erick Thohir melihat bahwa ada kemauan untuk memperbaiki mellaui sistem database tersebut. Menurutnya, ini harus dilakukan guna meraih hal-hal yang lebih baik lagi.