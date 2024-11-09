Timnas Indonesia Resmi Kedatangan Penyerang Keturunan Tajam pada 2025, Ini Dia Sosoknya!

TIM Nasional (Timnas) Indonesia kemungkinan besar resmi kedatangan penyerang keturunan tajam di 2025 mendatang. Sosok striker yang dimaksud adalah penggawa dari Volendam U-21, yakni Mauro Zijlstra.

Perlu diketahui, Zijlstra mengaku sudah memberikan seluruh dokumen yang diperlukan untuk masuk program naturalisasi PSSI. Namun, sejauh ini PSSI belum juga memanggilnya.

BACA JUGA: Arya Sinulingga Beri Kode Kevin Diks Bakal Debut di Laga Timnas Indonesia vs Jepang

Padahal Zijlstra sudah mengirimkan semua data tersebut pada Agustus 2024 silam. Sejak Agustus lalu, malahan Timnas Indonesia sudah berhasil menaturalisasi tiga pemain keturunan Belanda-Indonesia, yakni Mees Hilgers (FC Twente), Eliano Reijnders (PEC Zwolle), dan terbaru Kevin Diks (FC Copenhagen).

Kevin Diks menjadi pemain keturunan terbaru yang resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Ia mengambil sumpah WNI di Kopenhagen, Denmark, pada Jumat 8 November 2024 kemarin.

Lantas kapan waktunya giliran Zijlstra yang masuk ke dalam program naturalisasi PSSI? Zijlstra menjelaskan dirinya harus menunggu lebih lama karena setelah Kevin Diks, fokus PSSI adalah menaturalisasi para pemain untuk Timnas Indonesia U-20.

Kabarnya, PSSI tengah memproses naturalisasi tiga pemain, yakni Dion Markx (NEC Nijmegen U-21), Kaya Symons (De Graafschap) dan Tim Geypens (FC Emmen). Ketiga pemain itu dibutuhkan Timnas Indonesia U-20 yang akan tampil di Piala Asia U-20 2025.