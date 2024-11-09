Timnas Indonesia Hadapi Jepang dan Arab Saudi, Witan Sulaeman: Tekanan Suporter Jadi Motivasi Pemain

JAKARTA – Witan Sulaeman menganggap tekanan dari suporter sebagai motivasi untuk tampil lebih baik di Timnas Indonesia. Gelandang Persija Jakarta itu mengatakan, Skuad Garuda harus meningkatkan fokus menjelang bersua dengan Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi di laga lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dua pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 15 dan 19 November 2024.

Pertandingan itu akan menjadi momentum memperbaiki catatan minor dalam empat laga sebelumnya. Diketahui, Timnas Indonesia belum meraih kemenangan setelah tiga kali imbang dan satu kali kalah.

Peluang Timnas Indonesia untuk lolos langsung sebagai dua tim teratas di Grup C pun menipis. Pun begitu, kesempatan Tim Merah Putih untuk lolos ke putaran keempat semakin berat.

Oleh karena itu, Timnas Indonesia diminta untuk mencuri poin dari Jepang dan Arab Saudi. Federasi hingga suporter menargetkan Witan dan kawan-kawan untuk duduk di peringkat ketiga atau keempat, agar bisa lolos ke putaran keempat Piala Dunia 2026.

Pemain asal Palu itu menyadari berbagai tekanan menghampiri Timnas Indonesia. Namun demikian, Witan menjadikan tekanan sebagai motivasi untuk memberikan yang terbaik.