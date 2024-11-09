Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kabar Buruk! Rekan Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Menderita Diabetes

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |06:01 WIB
Kabar Buruk! Rekan Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Menderita Diabetes
Rekan Elkan Baggott di Blackpool FC didiagnosis terkena diabetes. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

KABAR buruk menerpa rekan pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott, di Blackpool FC, Albie Morgan. Gelandang 24 tahun itu didiagnosis mengalami diabetes tipe 1.

Diabetes tipe 1 merupakan kondisi di mana kadar gula dalam darah melebihi batas normal karena tubuh gagal memproduksi hormon insulin secara maksimal. Akibatnya kondisi fisik Albie Morgan menurun drastis dalam beberapa minggu terakhir.

Albie Morgan menderita diabetes. (Foto: Instagram/@blackpoolfc)

(Albie Morgan menderita diabetes. (Foto: Instagram/@blackpoolfc)

Ia pun absen membela Blackpool FC sejak akhir Oktober 2024. Sampai sejauh ini belum diketahui kapan pemain kelahiran Liverpool ini akan melakukan comeback.

“Berdasarkan beberapa tes yang dijalani, Blackpool FC mengumumkan Albie Morgan terkena diabetes tipe 1,” tulis pernyataan resmi Blackpool FC, Okezone mengutip dari @blackpoolfc.

“Untungnya kondisi Albie Morgan stabil. Ia sedang bekerja keras dengan dokter spesialis diabetes dan tim medis klub untuk beradaptasi dengan kehidupan sehari-harinya agar bisa kembali berlatih dalam waktu dekat,” lanjut pernyataan Blackpool FC.

Albie Morgan pun mengucapkan terima kasih kepada perhatian dan bantuan yang dilakukan Blackpool FC. Ia pun berjuang untuk segera sembuh dan kembali memperkuat Blackpool FC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/51/1644539/petenis-indonesia-janice-tjen-pasang-target-tembus-peringkat-20-besar-dunia-qlq.webp
Petenis Indonesia Janice Tjen Pasang Target Tembus Peringkat 20 Besar Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/alex_marquez.jpg
Hasil Sprint Race MotoGP Valencia 2025: Alex Marquez Juara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement