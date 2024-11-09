Kabar Buruk! Rekan Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Menderita Diabetes

KABAR buruk menerpa rekan pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott, di Blackpool FC, Albie Morgan. Gelandang 24 tahun itu didiagnosis mengalami diabetes tipe 1.

Diabetes tipe 1 merupakan kondisi di mana kadar gula dalam darah melebihi batas normal karena tubuh gagal memproduksi hormon insulin secara maksimal. Akibatnya kondisi fisik Albie Morgan menurun drastis dalam beberapa minggu terakhir.

(Albie Morgan menderita diabetes. (Foto: Instagram/@blackpoolfc)

Ia pun absen membela Blackpool FC sejak akhir Oktober 2024. Sampai sejauh ini belum diketahui kapan pemain kelahiran Liverpool ini akan melakukan comeback.

“Berdasarkan beberapa tes yang dijalani, Blackpool FC mengumumkan Albie Morgan terkena diabetes tipe 1,” tulis pernyataan resmi Blackpool FC, Okezone mengutip dari @blackpoolfc.

“Untungnya kondisi Albie Morgan stabil. Ia sedang bekerja keras dengan dokter spesialis diabetes dan tim medis klub untuk beradaptasi dengan kehidupan sehari-harinya agar bisa kembali berlatih dalam waktu dekat,” lanjut pernyataan Blackpool FC.

Albie Morgan pun mengucapkan terima kasih kepada perhatian dan bantuan yang dilakukan Blackpool FC. Ia pun berjuang untuk segera sembuh dan kembali memperkuat Blackpool FC.