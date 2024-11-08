Berapi-api, Jordi Amat Tak Sabar Bela Timnas Indonesia Lawan Jepang dan Arab Saudi

JORDI Amat begitu berapi-api jelang membela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia sudah tidak sabar bergabung dengan tim untuk menghadapi Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi.

Jordi termasuk salah satu dari 27 pemain yang dipanggil untuk membela Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Dua pertandingan itu merupakan lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dua pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Timnas Indonesia terlebih dulu bertemu Jepang pada 15 November, kemudian menjamu Arab Saudi pada 19 November 2024.

Jordi mengungkap kondisi terkini setelah kembali dari cedera engkel yang sempat dideritanya. Pemain berusia 32 tahun itu mengaku pemulihan cederanya berjalan baik. Ia sudah kembali berlatih bersama klubnya Johor Darul Takzim.

“Saya merasa sangat senang, saya sudah bisa mengikuti latihan bersama tim, saya sudah kembali dari cedera,” kata Jordi dikutip dari kanal YouTube JDTTV, Jumat (8/11/2024).

“Sejujurnya setelah bersama tim nasional, itu cukup berat karena ada masalah pada engkel saya. Tetapi sekarang setiap hari makin membaik, jadi sungguh menyenangkan,” sambung pemain berdarah Spanyol itu.