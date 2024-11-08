Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Suporter Masuk Lapangan Berakibat Denda Rp30 Juta, Arema FC Akui Lalai

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |02:20 WIB
Suporter Masuk Lapangan Berakibat Denda Rp30 Juta, Arema FC Akui Lalai
Arema FC didenda Rp30 juta usai suporternya masuk ke lapangan (Foto: Arema FC)
A
A
A

AREMA FC menerima dengan ikhlas hukuman denda sebesar Rp30 juta dari Komisi Disiplin PSSI (Komdis PSSI) usai salah satu suporternya masuk ke lapangan pertandingan pada laga kontra Persija Jakarta. Mereka mengaku lalai dalam peristiwa itu.

Momen itu terjadi pada laga Arema FC vs Persija Jakarta di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur, Sabtu 26 Oktober 2024 malam WIB. Seorang suporter nyelonong masuk lapangan dan memeluk Hanif Sjahbandi.

Hanif Sjahbandi

Gelandang Persija Jakarta itu awalnya terkejut. Ia berusaha melepaskan pelukan itu meski tersenyum kecut. Tampak gestur Hanif sangat tidak nyaman.

Ternyata, pelaku diketahui bernama Amin Tato, salah satu staf Arema FC. Akibat aksinya, Singo Edan dijatuhi denda Rp30 juta lewat Sidang Komdis PSSI pada awal pekan ini.

Reza Ramandita selaku LOC Chairman Arema FC menuturkan, kejadian itu begitu disesalkan oleh Arema FC. Apalagi itu dilakukan oleh oknum staf yang juga salah satu tokoh Aremania.

Halaman:
1 2
      
