Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Targetkan Wasit Indonesia Pimpin Laga-Laga Piala Dunia 2030

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |01:36 WIB
PSSI Targetkan Wasit Indonesia Pimpin Laga-Laga Piala Dunia 2030
PSSI menargetkan wasit Indonesia bisa memimpin laga-laga di Piala Dunia 2030 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – PSSI menargetkan wasit-wasit Indonesia bisa memimpin laga-laga di Piala Dunia 2030. Untuk itu, mereka terus mengevaluasi dan memperbaiki kinerja para pengadil.

Sebatas informasi, PSSI telah mengatur jenjang karier wasit mulai dari kelas C3 sebagai tingkat terendah, yang nantinya dapat naik ke level C2 untuk bertugas di tingkat provinsi, hingga mencapai kelas C1. Saat ini, federasi memulai rekrutmen wasit C3 dengan target usia di bawah 22 tahun.

Evaluasi wasit

Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha mengatakan, butuh keseriusan dan komitmen yang kuat untuk mencetak wasit berkualitas. Jadi, bukan sebuah hal mustahil wasit Indonesia akan tampil dalam Piala Dunia 2030.

“Bukan tidak mungkin, 10 tahun ke depan, kita bisa mengidentifikasi talenta dan melanjutkan pembinaan dengan metode berkelanjutan yang sudah dirancang PSSI,” ujar Tisha dilansir dalam laman PSSI, dikutip Kamis (7/11/2024).

“Kami melihat karier wasit pada umumnya mencapai puncak di usia 40 hingga 42 tahun, sehingga dengan persiapan sejak muda, mereka akan memiliki kematangan, pengalaman, dan kondisi fisik prima saat mencapai usia tersebut,” tambah perempuan berkacamata itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/51/3132811/timnas_indonesia_berpotensi_ambil_bagian_di_piala_dunia_2026_dan_2030_aldi_chandra_okezone-f7Ki_large.jpg
Tolak Wacana 64 Negara di Piala Dunia 2030, Presiden CONCACAF Ogah Lihat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/51/2896097/respons-cristiano-ronaldo-setelah-portugal-terpilih-sebagai-tuan-rumah-piala-dunia-2030-XJmIu2XYOt.jpg
Respons Cristiano Ronaldo Setelah Portugal Terpilih sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895472/format-piala-dunia-2030-yang-diikuti-48-negara-begini-penjelasannya-A3vJRbyFO8.jpg
Format Piala Dunia 2030 yang Diikuti 48 Negara, Begini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895461/6-negara-yang-sudah-lolos-ke-piala-dunia-2030-siapa-saja-leV6lnYfc1.jpg
6 Negara yang Sudah Lolos ke Piala Dunia 2030, Siapa Saja?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643927/timur-kapadze-tiba-di-indonesia-pekan-depan-resmi-jadi-pelatih-timnas-qlf.webp
Timur Kapadze Tiba di Indonesia Pekan Depan, Resmi Jadi Pelatih Timnas?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/09/28/Timur_Kapadze.jpeg
PSSI Diam-Diam Hubungi Timur Kapadze via Zoom, tapi …
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement