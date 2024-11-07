PSSI Targetkan Wasit Indonesia Pimpin Laga-Laga Piala Dunia 2030

JAKARTA – PSSI menargetkan wasit-wasit Indonesia bisa memimpin laga-laga di Piala Dunia 2030. Untuk itu, mereka terus mengevaluasi dan memperbaiki kinerja para pengadil.

Sebatas informasi, PSSI telah mengatur jenjang karier wasit mulai dari kelas C3 sebagai tingkat terendah, yang nantinya dapat naik ke level C2 untuk bertugas di tingkat provinsi, hingga mencapai kelas C1. Saat ini, federasi memulai rekrutmen wasit C3 dengan target usia di bawah 22 tahun.

Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha mengatakan, butuh keseriusan dan komitmen yang kuat untuk mencetak wasit berkualitas. Jadi, bukan sebuah hal mustahil wasit Indonesia akan tampil dalam Piala Dunia 2030.

“Bukan tidak mungkin, 10 tahun ke depan, kita bisa mengidentifikasi talenta dan melanjutkan pembinaan dengan metode berkelanjutan yang sudah dirancang PSSI,” ujar Tisha dilansir dalam laman PSSI, dikutip Kamis (7/11/2024).

“Kami melihat karier wasit pada umumnya mencapai puncak di usia 40 hingga 42 tahun, sehingga dengan persiapan sejak muda, mereka akan memiliki kematangan, pengalaman, dan kondisi fisik prima saat mencapai usia tersebut,” tambah perempuan berkacamata itu.