HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Madura United: Macan Kemayoran Memimpin 2-1!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |20:09 WIB
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Madura United: Macan Kemayoran Memimpin 2-1!
Laga Persija Jakarta vs Madura United. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

HASIL babak pertama Persija Jakarta vs Madura United di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- kini unggul tipis 2-1.

Laga Persija Jakarta vs Madura United digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Rabu (6/11/2024) malam WIB. Dua gol Persija dicetak oleh Gustavo (20’) dan Marko Simic (43’ P).

Persija Jakarta vs Madura United

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta tampil agresif pada awal babak pertama. Mereka langsung melancarkan gelombang serangan ke pertahanan Madura United dalam upaya cetak gol cepat.

Madura United sendiri tampaknya begitu kesulitan keluar dari tekanan tim tuan rumah. Sebab, sampai dengan pertengahan babak pertama, mereka hanya mengandalkan serangan balik sebagai cara memberikan perlawanan.

Skuad Macan Kemayoran pun akhirnya bisa unggul lebih dahulu atas Madura United. Ialah Gustavo Almeida yang mencetak gol usai memaksimalkan umpan Rizky Ridho pada menit ke-19.

Tim asuhan Carlos Pena semakin percaya diri memainkan laga setelah unggul atas tim tamu. Pasalnya, mereka sejauh ini masih menguasai jalannya permainan.

Pada menit ke-39, Madura United berhasil menjebol gawang Persija yang dikawal Andritany. Gol itu dicetak oleh Lulinha setelah mengeksekusi penalti dengan cukup tenang.

Jalannya laga semakin seru antara kedua tim. Sebab, Persija berhasil unggul kembali atas Madura United setelah Marko Simic mencetak gol lewat sepakan penalti pada menit ke-43.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu, Persija masih unggul 2-1 atas tim asuhan Paulo Jorge Menezes.

Halaman:
1 2
      
