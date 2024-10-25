Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Winger Andalan Oxford United Cedera, Marselino Ferdinan Berpotensi Debut Bersama The Us

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |03:55 WIB
Winger Andalan Oxford United Cedera, Marselino Ferdinan Berpotensi Debut Bersama <i>The Us</i>
Pemain Oxford United, Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/oufcofficial)
A
A
A

OXFORD – Pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan kemungkinan besar berpotensi menjalani debut bersama Oxford United. Pasalnya winger andalan klub berjuluk The Us itu, yakni Siriki Dembele mengalami cedera, pergelangan kaki usai laga melawan Derby County pada Rabu 24 Oktober 2024 kemarin.

Dembele mengalami cedera pergelangan kaki usai Oxford United ditahan imbang Derby County (1-1) di pekan ke-11 Liga 2 Inggris 2024-2025. Dembele terpaksa ditarik keluar pada awal babak kedua dalam laga tersebut.

Cedera Dembele membuat kekuatan serangan The Yellows -julukan Oxford United- berkurang. Sebab, sebelumnya sudah ada beberapa pemain sayap seperti Kyle Edwards, Matt Phillips, dan Przemyslaw Placheta yang juga sedang memulihkan cedera.

Jika Dembele harus menepi dalam waktu lama, Oxford United harus segera mencari penggantinya. Menurut laporan The Herald Series, beberapa pemain bertipikal menyerang tersedia untuk laga selanjutnya.

Marselino Ferdinan

Diantaranya ada Owen Dale, Malcolm Ebiowei, Marselino Ferdinan dan Tyler Goodrham. Dari empat pemain itu, hanya Marselino Ferdinan yang belum pernah bermain untuk The Yellows. Bahkan, eks pemain Persebaya Surabaya itu belum pernah masuk skuad sebagai cadangan.

