Kisah Timnas Indonesia yang Ranking FIFA-nya Pernah Kalahkan Irak dan Uzbekistan!

TIMNAS Indonesia terus berjuang untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA. Paling tidak, PSSI menargetkan skuad Garuda masuk ke dalam 100 besar ranking FIFA pada 2027.

Namun tentunya, impian yang lebih tinggi adalah terus naik ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan begitu, Timnas Indonesia akan mengulang kejayaan di masa lalu di mana ranking FIFA skuad Garuda lebih tinggi dari beberapa kekuatan Asia saat ini termasuk Irak dan Uzbekistan.

(Timnas Indonesia pernah menempati peringkat 86 dunia pada 1998. (Foto: PSSI)

Bagi yang belum tahu, Timnas Indonesia pernah duduk di peringkat 76 ranking FIFA pada 1997. Ini adalah peringkat tertinggi yang pernah dicapai Timnas Indonesia sepanjang sejarah. Sayangnya, posisi tersebut adalah posisi sementara dan belum final.

Jika melihat peringkat resmi, maka ranking FIFA terbaik Timnas Indonesia adalah peringkat 86 yang diraih pada tahun 1998. Hal ini dicapai setelah hasil luar biasa yang diraih para punggawa Timnas Indonesia pada 1997-1998 kala itu.

Tercatat tim yang kala itu diperkuat para legenda seperti Aji Santoso sukses meraih 10 kemenangan, 1 hasil seri, dan dua kekalahan. Oleh sebab itu, wajar perolehan poin yang didapat sangat besar hingga dapat mendongkrak peringkat Timnas Indonesia di ranking FIFA.

Di masa itu pula peringkat Timnas Indonesia lebih tinggi dari sejumlah negara kuat di Asia seperti Irak. Melansir fifa.ranking.free.data, Kamis (24/10/2024) kala itu ranking FIFA Irak berada di posisi ke-94.

Sayangnya, setelah era keemasan itu, perlahan ranking Timnas Indonesia menurun. Dimulai pada tahun 1999, Timnas Indonesia merosot ke posisi 90. Kemudian di tahun berikutnya, posisi skuad Garuda berada di peringkat 97.