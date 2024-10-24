Kabar Buruk, Timnas Indonesia Resmi Turun Peringkat di Ranking FIFA Oktober 2024

Timnas Indonesia turun ke peringkat 130 dunia di ranking FIFA Oktober 2024. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia resmi turun peringkat di ranking FIFA Oktober 2024 yang diumumkan hari ini, Kamis (24/10/2024). Rencananya, FIFA melalui laman resminya akan mengumumkan ranking FIFA Oktober 2024 pada sore hari ini.

Berdasarkan perhitungan real time laman football-ranking.com. Timnas Indonesia kehilangan 5,30 poin di FIFA Matchday Oktober 2024. Sempat mendapat 4 poin setelah bermain 2-2 dengan Bahrain, Timnas Indonesia kehilangan sembilan angka karena kalah dari China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB.

(Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China. (Foto: PSSI)

Pengurangan poin di atas membuat Timnas Indonesia turun satu peringkat dari posisi 129 ke 130 dunia. Tercatat ada dua negara yang melewati ranking FIFA Timnas Indonesia, yakni Rwanda dan Gambia.

Gambia naik tujuh peringkat dari posisi 135 ke 128 dunia. Sementara Rwanda, melesat empat posisi dari peringkat 130 ke 126 dunia.

Di kawasan Asia Tenggara, hanya Thailand yang mendapatkan peningkatan paling drastis pada ranking FIFA Oktober 2024. Efek menang atas Filipina dan Suriah di semifinal dan final Kings Cup 2024, Chanathip Songkrasin dan kawan-kawan naik empat posisi dari peringkat 100 ke 96 dunia.

Sementara itu, tim-tim teras lain seperti Timnas Vietnam dan Malaysia juga mengalami penurunan posisi. Imbas bermain imbang dengan India, Vietnam turun tiga posisi dari peringkat 119 ke 116 dunia.