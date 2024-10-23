Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs ADO Den Haag Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Putri Indonesia vs ADO Den Haag malam ini akan diulas Okezone. Laga seru itu akan digelar di Stadion SV Den Hoorn, Belanda pada Rabu (23/10/2024) pukul 22.00 WIB.

Jelang laga melawan ADO Den Haag Vrouven, pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, memasang target tinggi untuk timnya. Mochizuki ingin timnya mengerahkan seluruh kemampuan untuk meraih kemenangan.

Timnas Putri Indonesia memang saat ini sedang di Belanda untuk berlatih. Mereka pun dijadwalkan melakoni serangkaian laga uji coba.

“Target dalam setiap pertandingan tentu saja menang. Dalam laga nanti, kami ingin menekan dan mencetak gol,” kata Mochizuki, dilansir dari laman resmi PSSI, Rabu (23/10/2024).

“Saat bertahan, para pemain harus bekerja keras untuk merebut bola,” tambahnya menegaskan.

Mochizuki menambahkan, sesi latihan sebelum pertandingan berjalan lancar. Latihan ringan serta pemberian materi untuk permainan dilakukan untuk menjaga kondisi kebugaran para pemain.

"Saat tiba di Belanda, kami langsung menuju lapangan. Dalam sesi latihan kemarin, kami memberikan materi ringan agar pemain dapat beradaptasi dengan cuaca dan menjaga kondisi fisik mereka,” jelas Mochizuki.

Sementara itu, latihan serta pertandingan persahabatan Timnas Putri Indonesia merupakan bagian dari persiapan sebelum Piala AFF Putri 2024. Garuda Pertiwi diketahui akan tergabung bersama Malaysia dan Kamboja di Grup B.