Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs ADO Den Haag Malam Ini, Klik di Sini!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |16:46 WIB
Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs ADO Den Haag Malam Ini, Klik di Sini!
Para pemain Timnas Putri Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Putri Indonesia vs ADO Den Haag malam ini akan diulas Okezone. Laga seru itu akan digelar di Stadion SV Den Hoorn, Belanda pada Rabu (23/10/2024) pukul 22.00 WIB.

Jelang laga melawan ADO Den Haag Vrouven, pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, memasang target tinggi untuk timnya. Mochizuki ingin timnya mengerahkan seluruh kemampuan untuk meraih kemenangan.

Timnas Putri Indonesia

Timnas Putri Indonesia memang saat ini sedang di Belanda untuk berlatih. Mereka pun dijadwalkan melakoni serangkaian laga uji coba.

“Target dalam setiap pertandingan tentu saja menang. Dalam laga nanti, kami ingin menekan dan mencetak gol,” kata Mochizuki, dilansir dari laman resmi PSSI, Rabu (23/10/2024).

“Saat bertahan, para pemain harus bekerja keras untuk merebut bola,” tambahnya menegaskan.

Mochizuki menambahkan, sesi latihan sebelum pertandingan berjalan lancar. Latihan ringan serta pemberian materi untuk permainan dilakukan untuk menjaga kondisi kebugaran para pemain.

"Saat tiba di Belanda, kami langsung menuju lapangan. Dalam sesi latihan kemarin, kami memberikan materi ringan agar pemain dapat beradaptasi dengan cuaca dan menjaga kondisi fisik mereka,” jelas Mochizuki.

Sementara itu, latihan serta pertandingan persahabatan Timnas Putri Indonesia merupakan bagian dari persiapan sebelum Piala AFF Putri 2024. Garuda Pertiwi diketahui akan tergabung bersama Malaysia dan Kamboja di Grup B.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177464/timnas_putri_indonesia_u_17_vs_myanmar-rek3_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-17 vs Myanmar di Kualifikasi Piala Asia Putri U-17 2026: Kalah 0-1, Garuda Pertiwi Gagal Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175301/timnas_putri_indonesia-MAnu_large.jpg
Persiapan SEA Games 2025 dan FIFA Matchday, Timnas Putri Indonesia Gelar TC Intensif di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166271/erick_thohir_angkat_bicara_mengenai_pelatih_baru_di_timnas_putri_indonesia-1oUz_large.jpeg
Erick Thohir Bicara Pelatih Baru Timnas Putri Indonesia, Masih dari Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166349/timnas_putri_indonesia_u_16-HxbM_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-16 vs Vietnam di Piala AFF Putri U-16 2025: Kalah Adu Penalti, Garuda Pertiwi Gagal Rebut Peringkat 3!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638105/evaluasi-total-timnas-indonesia-kembali-rekrut-shin-taeyong-xgs.webp
Evaluasi Total, Timnas Indonesia Kembali Rekrut Shin Tae-yong?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/luciano_spalletti.jpg
Bocor ke Publik! Segini Gaji Luciano Spalletti di Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement