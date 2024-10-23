Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Buka Suara soal Rencana Timnas Indonesia U-20 TC di IKN

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |01:12 WIB
Indra Sjafri Buka Suara soal Rencana Timnas Indonesia U-20 TC di IKN
Para pemain Timnas Indonesia U-20 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, memberi penjelasan soal rencana Timnas Indonesia U-20 jalani pemusatan latihan (TC) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia memastikan rencana itu belum ada dalam waktu dekat.

Timnas Indonesia U-20 akan menjalani TC di tempat lainnya. Tepatnya, TC akan digelar di dua lokasi berbeda, yakni di Bali dan Jepang.

Timnas Indonesia U-20

Sebelumnya, Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- batal TC di IKN yang rencananya berlangsung pada pertengahan Oktober 2024. Penyebabnya, training center PSSI ditunda peresmiannya.

Dengan begitu, Timnas Indonesia U-20 akan gelar TC di tempat lainnya. Lokasinya adalah di Bali mulai 26 Oktober sampai dengan 3 November. Kemudian, TC berlanjut ke Jepang, selama satu pekan mulai 4 November 2024.

Indra Sjafri mengatakan belum bisa memastikan timnya kapan akan TC di IKN. Hal itu membuat Timnas Indonesia U-20 akan memaksimalkan TC di Bali dan Jepang untuk Piala Asia U-20 2025.

Halaman:
1 2
      
