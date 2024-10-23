Reaksi Santai Paul Munster Usai Persebaya Surabaya Dikudeta dari Puncak Klasemen Liga 1 2024-2025

REAKSI santai Paul Munster usai Persebaya Surabaya dikudeta dari puncak klasemen Liga 1 2024-2025. Dia tidak merisaukan hal tersebut karena musim masih panjang.

Bagi Paul Munster, hal terpenting saat ini adalah fokus menatap pertandingan demi pertandingan di Liga 1 musim 2024-2025. Salah satunya adalah menjamu PSM Makassar, pada Rabu 23 Oktober 2024.

"Masih awal. Kami hanya fokus setiap pertandingan, kami harus terus lebih baik," kata Paul Munster, kepada awak media, Selasa 22 Oktober 2024.

Menurut Paul Muster, masih ada 28 pertandingan lagi yang penting dilalui Bajul Ijo. Karena itu, ia pribadi tak terlalu risau dengan lengser darı puncak klasemen sementara Liga 1 di pekan 9 ini.

Pelatih Persebaya Surabaya itu juga mengaku sudah melupakan kekalahan melawan Persib Bandung. Mereka bersiap menjamu tamunya PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), pada Rabu (23/10/2024) malam WIB.

"Sekarang kami sedang mengerjakan hal-hal yang perlu kami kerjakan, dan juga mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya," ucap Munster.