HOME BOLA LIGA CHAMPION

AC Milan vs Club Brugge: Tijjani Reijnders Cetak Brace hingga Gol Sepak Pojok dari Christian Pulisic

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |09:22 WIB
AC Milan vs Club Brugge: Tijjani Reijnders Cetak Brace hingga Gol Sepak Pojok dari Christian Pulisic
Selebrasi Tijjani Reijnders usai cetak gol di laga AC Milan vs Club Brugge. (Foto: Instagram/acmilan)
A
A
A

MILAN AC Milan sukses memetik kemenangan penting atas Club Brugge di laga lanjutan Liga Champions 2024-2025, pada Selasa 22 Oktober 2024 malam WIB. Kemenangan itu pun berkat brace Tijjani Reijnders dan gol sepak pojok dari Christian Pulisic.

Bermain di Stadion San Siro, Milan, tim berjuluk Rossoneri itu tepatnya menang dengan skor 3-1 atas klub asal Belgia tersebut. Pemain berdarah Indonesia, Tijjani Reijnders pun layak dinobatkan sebagai pahlawan kemenangan Milan di laga itu.

Pasalnya dua gol Reijnders di menit 61 dan 71 sukses mengantarkan Milan ke pintu kemenangan. Sebelum dua golnya itu, Milan dan Club Brugge tengah sama kuat 1-1.

Milan menjadi tim pertama yang unggul berkat gol Christian Pulisic di menit 34. Hebatnya, gol pemain asal Amerika Serikat itu tercipta dari tendangan sepak pojok.

AC Milan vs Club Brugge

Lalu keunggulan Milan pun sirna saat Kyriani Sabbe mencetak gol untuk Club Brugge di menit 51. Beruntung, 10 menit setelahnya Reijnders dapat mencetak gol dan membuat permainan seutuhnya menjadi milik Milan.

Dengan kemenangan itu, Milan berhasil merebut poin pertamanya di ajang Liga Champions 2024-2025. Kini Milan bertengger di peringkat 21 dengan 3 poin hasil dari satu kemenangan dan dua kekalahan.

Halaman:
1 2
      
