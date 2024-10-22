Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Zahaby Gholy Siap Menggila!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |16:15 WIB
Zahaby Gholy siap menggila di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kuwait U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga ini akan digelar di Abdullah Alkhalifa Alsabah Stadium, Mishref, Kuwait pada Rabu 23 Oktober 2024 pukul 21.30 WIB dan live di RCTI.

Sebanyak 23 pemain sudah disiapkan pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto. Sejak dua bulan terakhir, pemain-pemain ini menjalani pemusatan latihan (TC) mulai di Solo, Spanyol hingga Qatar.

Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)

Berbagai tipe lawan dihadapi Timnas Indonesia U-17 mulai dari India U-17, Swiss U-17, Kepulauan Faroe U-17, Real Murcia U-17, Skotlandia U-17 hingga Qatar U-17. Dalam uji coba terbaru yang digelar awal Oktober 2024, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tak terkalahkan saat menghadapi tuian rumah Qatar U-17.

Berturut-turut, Zahaby Gholy dan kawan-kawan menang 2-1 dan imbang 1-1 atas tim kuat Qatar U-17! Hasil positif itu praktis meningkatkan kepercayaan diri Timnas Indonesia U-17 menatap laga besok malam.

Lantas, formasi apa yang akan diturunkan Nova Arianto? Pelatih 46 tahun itu disinyalir menurunkan formasi andalannya yakni 3-4-3.

Untuk posisi penjaga gawang, Nur Ichsan masih menjadi andalan. Lanjut ke posisi tiga bek sejajar ada I Putu Panji, Raihan Apriansyah dan pemain keturunan Indonesia-Australia, Matthew Baker.

Halaman:
1 2
      
