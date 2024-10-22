Aplikasi Instagram Kevin Diks Eror Usai Dipastikan Erick Thohir Gabung Timnas Indonesia

APILIKASI Instagram di gawai milik Kevin Diks eror usai dipastikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir gabung Timnas Indonesia. Hal itu diceritakan sang bek kepada media Denmark, Bold.

Rumor Diks segera dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) mencuat pekan lau. Pasalnya, muncul beberapa foto di media sosial yang menunjukkan sosok yang mirip dirinya telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Benar saja, pemain berdarah Belanda-Indonesia itu ternyata telah sepakat untuk segera menjadi WNI agar bisa membela Timnas Indonesia. Kepastian itu dikonfirmasi oleh foto salamannya dengan Erick yang diunggah ke akun di Instagram @erickthohir pada 12 Oktober 2024.

Publik pun geger mendengar kabar bahagia itu karena pemain sekelas Diks, yang punya kualitas kelas Eropa hingga bisa tampil di Liga Champions, bakal membela Timnas Indonesia. Oleh karenanya, mereka memberikan dukungan yang masif kepada bek berusia 28 tahun itu.

Namun ternyata, Instagram pribadi Diks, @kevindiks2, sampai eror karena mendapatkan banjir dukungan dari penggemar Tim Merah-Putih. Ia sampai tak bisa membuka akunnya karena terlalu banyak notifikasi.

“Dukungannya sudah masif sebelumnya, tapi saat foto bersama Pak Thohir keluar, itu benar-benar gila. Saya tidak bisa membuka Instagram saya karena terlalu banyak (notifikasi),” kata Diks dilansir dari Bold, Selasa (22/10/2024).