Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aplikasi Instagram Kevin Diks Eror Usai Dipastikan Erick Thohir Gabung Timnas Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |03:19 WIB
Aplikasi Instagram Kevin Diks Eror Usai Dipastikan Erick Thohir Gabung Timnas Indonesia
Aplikasi Instagram Kevin Diks sempat eror gara-gara Erick Thohir (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

APILIKASI Instagram di gawai milik Kevin Diks eror usai dipastikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir gabung Timnas Indonesia. Hal itu diceritakan sang bek kepada media Denmark, Bold.

Rumor Diks segera dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) mencuat pekan lau. Pasalnya, muncul beberapa foto di media sosial yang menunjukkan sosok yang mirip dirinya telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Kevin Diks

Benar saja, pemain berdarah Belanda-Indonesia itu ternyata telah sepakat untuk segera menjadi WNI agar bisa membela Timnas Indonesia. Kepastian itu dikonfirmasi oleh foto salamannya dengan Erick yang diunggah ke akun di Instagram @erickthohir pada 12 Oktober 2024.

Publik pun geger mendengar kabar bahagia itu karena pemain sekelas Diks, yang punya kualitas kelas Eropa hingga bisa tampil di Liga Champions, bakal membela Timnas Indonesia. Oleh karenanya, mereka memberikan dukungan yang masif kepada bek berusia 28 tahun itu.

Namun ternyata, Instagram pribadi Diks, @kevindiks2, sampai eror karena mendapatkan banjir dukungan dari penggemar Tim Merah-Putih. Ia sampai tak bisa membuka akunnya karena terlalu banyak notifikasi.

“Dukungannya sudah masif sebelumnya, tapi saat foto bersama Pak Thohir keluar, itu benar-benar gila. Saya tidak bisa membuka Instagram saya karena terlalu banyak (notifikasi),” kata Diks dilansir dari Bold, Selasa (22/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179863/mees_hilgers-XzWn_large.jpg
NEC Nijmegen Kepincut Mees Hilgers yang Nasibnya Gantung di FC Twente: Profilnya Cocok dengan Kami!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179776/berikut_delapan_klub_yang_pernah_dilatih_thomas_doll_termasuk_persija_jakarta-4fj6_large.jpg
8 Klub yang Pernah Dilatih Thomas Doll, Nomor 1 Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179774/berikut_lima_pembalap_top_motogp_yang_berkarier_di_ducati_dan_honda-M3cs_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Berkarier di Ducati dan Honda, Nomor 1 Rebut Juara Dunia Bareng 2 Tim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179751/kapan_fifa_matchday_november_2025_digelar-t4gG_large.jpeg
Kapan FIFA Matchday November 2025 Digelar?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637641/pssi-kirim-sinyal-timnas-indonesia-fokus-ke-fifa-asean-cup-ketimbang-piala-aff-fgo.webp
PSSI Kirim Sinyal Timnas Indonesia Fokus ke FIFA ASEAN Cup Ketimbang Piala AFF
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2018/09/25/capello.jpg
Capello Bela Tudor, tapi Dorong Spalletti Jadi Pelatih Baru Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement